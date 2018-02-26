За надувную утку в окне петербуржец получил 25 суток ареста

Накануне, активистов «Весны», среди которых был и Гончаренко, задержали по пути на акцию памяти Немцова в Санкт-Петербурге.

Смольнинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал на 25 суток активиста движения «Весна» Артема Гончаренко, который в день «забастовки избирателей» 28 января выставил в окне большую надувную утку. О привлечении активиста к административной ответственности сообщил Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Смольнинский районный суд признал Гончаренко виновным в повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Все ходатайства защиты активисты суд отклонил, сообщила «Медиазоне» юрист «Открытой России» Анастасия Буракова, которая представляла интересы Гончаренко.

«Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция», – сообщил «Интерфаксу» федеральный координатор движения «Весна» от Петербурга Богдан Литвин.

Гончаренко задержали накануне, 25 февраля, когда Гончаренко с товарищами собирался на акцию памяти Немцова, как сообщала петербурское издание «Фонтанка» причину задержания молодым людям не объяснили. Как позже писал «ОВД-Инфо», причиной стал «перформанс с уточкой».

Утка является одним из символов расследований ФБК, в частности скандально нашумевшего расследования «Он вам не Димон» о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве, которое прозвали еще «домик для уточки». Согласно расследованию, в резиденции в Плесе, которой пользуется глава кабинета министров, есть отдельный домик для утки.

28 января по призыву Навального в России прошли акции в поддержку «забастовки избирателей» 18 марта. Оппозиционер призвал своих сторонников не ходить голосовать и пообещал проследить, чтобы не было фальсификации явки. Акции в Москве и Петербурге не были согласованы.

В июне 2017 года полиция Петербурга признала желтую игрушечную утку средством агитации.

Как сообщало «Гуляй Поле», вчера в России прошли мероприятия в честь памяти убитого политика Бориса Немцова. В Санкт-Петербурге задержали Владимира Шипицина пришедшего на акцию памяти с украинским флагом.

«Гуляй Поле»