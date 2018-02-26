В России заменили украинские комплектующие в большинстве вооружений, – Рогозин

Вице-премьер России рапортует об «успехах импортозамещения». По его утверждению более трех сот образцов вооружений и техники обходятся без комплектующих из Украины, ЕС и стран НАТО.

Военно-промышленный комплекс России отказался от использования комплектующих из Украины, ЕС и стран НАТО. Вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин в интервью изданию «КоммерсантЪ»заявил что удалось отказаться от иностранных комплектующих почти в трехстах образцах вооружений и техники.

«Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС — образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше — около 200», – заявил российский вице-премьер.

Введенные Западом санкции против России стали болезненным ударом для российского военно-промышленного комплекса сильно зависящего от иностранных поставок. В результате Россия не может комплектовать вооружения и военную технику комплектующими из Украины, ЕС и стран НАТО и вынуждена искать им замену. В России это называют программой «импортозамещения», в некоторых случаях это сводиться к банальному воровству чужих изделий, выдаваемых за свои.

«Гуляй Поле» уже рассказывало, как детали и узлы военной техники от ведущих мировых производителей в результате «импортозамещения» заменяются на китайскую продукцию. Речь идет не только о высокотехнологичных изделиях, но даже о болтах. Так же сообщалось и об «импортозамещении» высокотехнологической продукции, которая свелась к покупке изделий ведущих производителей и выдачу ее за произведенное в России.

«КоммерсантЪ»