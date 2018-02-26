Слава Богу, что не в России

Тут на странице, одной хорошей подруги в Калифорнии, возник спор, по поводу, почему еврейские эмигранты, такие как я, настолько не любят Россию? Почему мы поливаем её грязью и насмехаемся над её населением? И всё это по поводу того, что где-то на просторах Ну совсем святой Руси, (на всю голову), радостные русские жители, в большом костре жгут доллары, как эдакое полу волшебное действо, призванное заставить доллар падать.

Я так понимаю, что коротко сказать не выйдет и потому давайте по порядку, разложим всю эту нашу историю жизни, чтобы стало понятно. Вы также знаете, я не стреляю из мелкашек и если меня задело, то пощады не ждите, потому слабонервным любителям России, просьба удалиться.

1.Россия это по моему глубочайшему убеждению, самая мерзостная, сволочная страна на земном шаре. Она является таковой сотни лет и никаких надежд на её изменение нет и не должно быть ни у кого. Потому что в том географическом виде, как она есть сегодня, у неё как государства и у её населения как её двигающей силы, нет ни одной, даже самой слабой, причины желать каких-то изменений. Население в этой стране предпочитает какую-то форму болотно-застывшей диктатуры, нежели развития. Сменяющаяся власть видится большим ужасом, чем коррупция застоявшейся на одном месте политической системы. Бывшие надзиратели за концлагерями, переместились во все властные структуры и правят уже не лагерями, а всей страной, как одним большим лагерем, где можно невероятно заработать и не отвечать ни за что, если во время делиться с другими жуликами награбленным. И так из года в год.

P.S. Ешё раз допишу один кусок, если он не стал ясен из текста.

Я знаю замечательных русских людей. И за одно то, что они остались чистыми в такой нечистой стране, они заслуживают, чтобы их выделили. Но к сожалению они не играли, не играют и играть роли в России не будут. Их очень мало, тех кто не поступился совестью, взглядами, честью и вышел с гордо поднятой головой. Они герои в моём понимании, так как жить в России очень страшно, если имеешь свою позицию и не хвалишь её власти. Потому те 10-14%, что желают изменений и ждут их — они заслуживают, чтобы в любом таком тексте, их упоминали отдельно.

2.Россия, в силу своих исторических и экономических факторов, которые если характеризовать, то самое приличное слово — реакционные, не может жить без вмешательства в дела соседей. Потому что допустить, что соседи начнут жить лучше, чем метрополия, сломает очень важную для устойчивости самой метрополии, идеологическую установку, где только за руку с Москвой, направляемым и управляемым, «доброй, братской рукой» из Кремля, соседям разрешено достигнуть процветания, на следующей ступени, от метрополии. Потому знайте и не ждите ничего другого, пока Москва будет существовать в том виде как она есть сегодня — Россия и её население, бандиты и вооружённые силы, безопасность и шпионы, будут гадить во всех странах на границе. Будут добиваться победы коррупции в Украине и поддерживать её любыми способами, как самый лучший показатель, что сами украинцы ничего путного построить не могут. Будут устанавливать прорусские режимы в Закавказье и Центральной Азии. Будут мутить воду в Молдавии. Держать под постоянным напряжением Беларусь. Нагнетать обстановку в странах Балтии. Странам, которые не входили в СССР, тоже расслабляться не надо — они точно также субъекты для шантажа, агрессии, подкупа политиков, проведении недружественной политики и т.д.

Потому ничто так не радует умы русского населения и её руководство, как пробуксовка реформ в Украине, неважная экономика в Латвии, политическая нестабильность в Грузии и Молдавии, приход к власти национально-правых сил в Венгрии, проблематичное правительство в Польше и т.д. Повторюсь, всё это потому, что русский человек, считал и считает, что он начнёт жить лучше и раздольней, на несчастье других. А оно так в жизни никогда надолго не бывает ни у кого и никак. Можно не ждать. Но для этого нужно обладать хотя бы минимальным умом. Тоже самое скажу тем, кто ожидает, что главной их победой будет падение Москвы — нет, не будет. Ваши проблемы господа, живёте ли вы в Киеве или Ташкенте, Варшаве или Дамаске, лишь поддерживаются Москвой, но проблемы эти — ваши родные, существующие и процветающие на вас самих. Русские просто очень умело растравливают то, что лежит на поверхности. Но не надо думать, что с исчезновением русских бандитов, в Дамаске тут же договорятся и к власти придёт правительство сирийских интеллигентов или в Киеве исчезнет коррупция и всё встанет на своё место само по себе. Это всё такой же обман для дилетантов вне Москвы, как и то, что думают сами русские устроители в Москве.

3.Русские, да и не только они, но и те из титульных наций, что были когда-то, регулярно выдают перлы по поводу того, как им жалко уехавших эмигрантов. О том, как мы тут, горемычные, не нашли свой угол, своё призвание, живём как нищеброды и потом льём помои на бывшую Родину, типа метода выхода эмоций. Мы, по расхожему мнению в России, терпим нужду, мыкаемся по чужбине, бедствуем на государственных пособиях, оторваны от родной земли, культуры, языка и т.д. Для евреев эмигрантов добавляется ещё и то, что мы безродные космополиты, отщепенцы и вечно неблагодарное племя, которое русские пригрели, когда его гнали ото всюду. Но пригревать на надо было, так как мы такие неблагодарные и таки нужно было позволить сделать из нас абажуры, как писала некая Ульяна Скобейда в Комсольской Правде. Общее название эмиграции, которое должно охарактеризовать нашу жизнь — это колбасные эмигранты, уехавшие за длинным рублём и колбасой. А тем временем на Родине мосты строятся, новые земли осваиваются, гранитные тротуары укладываются, небоскрёбы, самые высокие в Европе, растут как на дрожжах и парады чеканят свой шаг на площадях.

Ответ на всё это достаточно сложен, потому поймите меня правильно и в деталях. Надо понять, что абсолютное большинство из нас уехали добровольно. Некоторые ждали этого отъезда десятилетиями и их называли отказники за это. Мы хотели уехать, потому что в СССР нам было душно. Душно творчески, Душно материально. Душно политически. Душно, потому что зловоние коммунистической власти, перешло все допустимые границы.

Эмиграция, сложный процесс. Особенно у людей творческих профессий, привязанных к русскому языку. Им сложно устроиться нормально. Но рано или поздно, все мы находим свой угол. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но это уже настолько не имеет значения, что никто даже не ведёт разговоров на данную тему. Однако, даже устроившись, доказать ничего русской братии, которые как Мария Захарова, лицемерно жалеют уехавших, невозможно. В России просто тупо не понимают, что живя на западе, абсолютно не нужно для статуса или продвижения в жизни, ездить на супер дорогой машине, обладать собственным замком, целой командой челяди и охраны. Можно счастливо жить в среднем по размеру доме, питаясь из обычного супермаркета, рассчитанного на средний бюджет, ездить на обычной машине, одеваться в среднестатистическую одежду.

И при этом не испытывать ни на грамма ни сожаления, ни ностальгии, ни зависти перед теми нашими соотечественниками в б СССР, да и за рубежом, кто живёт материально лучше. У тех из нас, кто хочет, жизнь настолько наполнена чем то, на сотни порядков, большим и интересным, чем просто деньги, что на разницу в марке джинсов или сыра, ты просто не смотришь. И даже чужой Бентли, абсолютно не возбуждает наше воображение. Всё потому, что общество устроено так, что нужности во всём этом просто нет. Никакой. Я не беру наши чисто совковые, отрыжки в том, что соседи по разным квартирам соревнуются в дороговизне любимого мерседеса, размера бриллианта на пальце, фирме оправ от очков или крутости мобильного телефона.

Но если мы тут, давно живущие, это целиком поняли и приняли, за редким исключением, с которыми я просто не общаюсь, то в России это не понимают и не принимают никогда. Это настолько не поддаётся нормальному пониманию, пост-советского человека, что он будет спорить с вами до синевы в лице о том, что без привычных душе вещей мы выжить не можем.

Александр Флинт, Inforesist