Санкции США и ЕС против России останутся навсегда, – Рогозин

Вице-премьер РФ назвал санкции «шансом проявить лучшие черты нашего национального характера».

Введенные Западом санкции против России останутся навсегда, снимут их только в том случае, если Россия снова станет слабой. Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин в интервью изданию «КоммерсантЪ».

«Санкции – это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции – это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера», – заявил он.

По мнению вице-премьера, «возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил», и на Западе это «никогда никому не нравилось».

При этом Рогозин признал, что в военно-промышленном комплексе возникли сложности из-за санкций, отметив, что работает антисанкционный штаб коллегии ВПК, основная задача которого – не допустить срывы поставок военной продукции заказчикам в России и за рубежом. По его словам, экспорт российских вооружений в последние пять лет «постоянно растет» – сейчас общий портфель экспортных заказов оборонного комплекса находится на уровне $50 млрд.

Оценивая процесс импортозамещения, вице-премьер сказал, что украинскую продукцию с 2014 года заменили более чем в ста образцах вооружений и военной техники, продукцию стран НАТО и Евросоюза – примерно в 200.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР. Закон дает руководству США право с 29 января вводить санкции против компаний и физлиц из любой страны за значительные сделки с предприятиями российского ВПК. Также в августе США запретили американским компаниям проводить «существенные транзакции» с организациями, попавшими в «черный список» Госдепартамента, в который вошли 39 российских оборонных предприятий, в том числе «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», «Сухой» и другие.

Напомним, на прошлой неделе в Госдепе США заявили, что оборонный сектор России потерял $3 млрд из-за санкций.

«КоммерсантЪ»