Россия-Украина. Не стоит ждать быстрого мира

От падения путинского режима нас отделяют годы, если не десятилетия «гибридных» и настоящих войн, кризисов и разочарований. Нужно учиться жить на войне и не ждать быстрого мира

Посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила во время своего выступления 26 февраля на международном форуме «Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления», что санкции в отношении Крыма останутся до тех пор, пока россияне не откажутся от оккупации.

В этот же день в московской газете «Коммерсантъ» опубликовано большое интервью российского вице-премьера, одного из самых одиозных представителей путинской команды Дмитрия Рогозина. На прямой вопрос о длительности санкций против России куратор военно-промышленного комплекса ответил честно: санкции против России — навсегда.

«Санкции — это реакция старого матёрого врага на наше усиление. И сняты они будут только в том случае, если мы снова станем слабыми».

В этом совпадении оценок американского дипломата и российского чиновника — вся правда о длительности российско-украинского конфликта вокруг оккупированных территорий и — шире — конфликта России и Запада. Для Рогозина сила — это агрессивность.

Цивилизованный мир не собирается соглашаться с этой агрессивностью. Даже если пророссийское лобби на Западе будет добиваться смягчения санкций, давление на путинский режим не исчезнет и будет продолжаться, даже при возможных отступлениях и компромиссах, до полного его демонтажа.

Именно поэтому санкции — это «навсегда». Сам путинский режим не собирается ни отказываться от агрессивной политики, ни искать реальные компромиссы с Украиной или Западом. Единственное, на что могут согласиться в Кремле — это очередной запуск «разрядки международной напряженности».

Но что значит для Путина такая разрядка? То же самое, что и для кремлевских старцев в советские времена. Полное сохранение оккупированных территорий при отказе Запада от санкций и давления — в обмен на то, что Москва не начинает новых войн, но активно к ним готовится.

Но вряд ли сегодня коллективный Запад готов к такому «компромиссу». И вряд ли сегодня к ним готова Украина — по крайней мере, до президентских и парламентских выборов 2019 года, на которых вполне вероятна победа замаскированных коллаборационистов.

Поэтому готовиться нужно именно к длительному противостоянию — и по Крыму, и по Донбассу.

По большому счету, мы наблюдаем полное совпадение интересов сторон. Запад заинтересован не просто в давлении на Россию, а в отказе путинского режима от агрессивности. Российскому руководству западное давление в ближайшей перспективе помогает в сплочении путинского электората, заработке денег на развитии военной промышленности, обогащении силовиков.

Украине гарантировано неучастие большого количества заведомо пророссийского населения в электоральных циклах — что увеличивает шансы на построение самодостаточного государства вне российской сферы влияния.

В долгосрочной перспективе — если учитывать потенциалы сторон — перспективы тоже очевидны. Запад спустя какое-то время добьётся успеха, путинский режим рухнет — возможно, вместе с постсоветской российской государственностью. Россия, как и предсказывает Рогозин, станет «слабой» и вынуждена будет согласиться с восстановлением территориальной целостности Украины и других стран.

Но к этому моменту государственность Украины будет уже достаточно сильной и «переварит» сотни тысяч новых «старых граждан» — потенциальных союзников Москвы.

Но от этого финала нас отделяют годы, если не десятилетия «гибридных» и настоящих войн, кризисов и разочарований. Нужно учиться жить на войне и не ждать быстрого мира.

Виталий Портников, Эспресо TV