Защита российского военного Агеева, которого могут поменять на Сущенко, подала апелляцию.

По заверениям адвоката Чевгуза – Агеев находится в списках на обмен пленными с Россией. Так же отмечается, что процесс апелляции не повлияет на обмен.

Защита осужденного к 10 годам тюрьмы россиянина Виктор Агеева обжаловала приговор и рассчитывает, что он будет помилован указом президента. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз, передает «Левый Берег».

«Он будет помилован указом Президент. Это однозначно», – сказал адвокат.

По его словам, Агеев находится в списках на обмен пленными с Россией. Он также отметил, что подача апелляции на приговор не затормозит процедуру обмена. По его прогнозам, этот процесс может произойти не ранее середины марта.

В апелляционной жалобе адвокат просит снять с Агеева обвинение в террористической деятельности и переквалифицировать на участие в незаконных вооруженных формированиях. При этом Чевгуз не просит снять с подсудимого обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Чевгуз также отметил, что трое соучастников Агеева – граждане Украины, которые были боевиками «ЛНР», были помилованы и обменяны в конце декабря 2017 года.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова обменять российских солдат, которые были задержаны на Донбассе, на журналиста Романа Сущенко.

24 июня возле Желобка Луганской области силы АТО ликвидировали двоих и взяли в плен четырех диверсантов. Среди погибших оказался командир ДРГ – кадровый российский офицер Александр Щербак, среди пленных – Агеев.

То, что Агеев – военнослужащий-контрактник ВС РФ, подтвердил он сам, его мать, его друзья и бывшие сослуживцы. После срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Через четыре дня после этого его отправили на Донбасс. Минобороны России официально отказалось от Агеева, утверждая, что он не состоял на службе.

«Левый Берег»