США не отменят санкции против России до деоккупации Крыма

США категорически отвергают российское притязание на Крым и требуют возврата полуострова под контроль Украины.

Соединенные Штаты Америки никогда не примут оккупации Россией Крыма и будут сохранять наложенные на Россию за это санкции до возвращения оккупированного полуострова под контроль Украины. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая на четвертом международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», сообщает корреспондент «Укринформа».

«Соединенные Штаты никогда не примут временной оккупации Крыма. Наша позиция очень четкая: Крым – это Украина, и санкции, связанные с Крымом, будут оставаться действующими до того момента, пока Украина не возьмет под свой контроль Крым. Эти мероприятия будут усиливаться», – сказала Йованович.

Она отметила, что тема Крыма остается в повестке дня США и международных организаций. «ООН не будет забывать о Крыме», – убеждена посол США.

Йованович констатировала, что Россия продолжает нарушать международное право и права людей на оккупированном полуострове, а ФСБ России усиливает давление на несогласных с политикой Кремля в Крыму.

«Тактика российских спецслужб включает похищение людей, физическое влияние на них, пытки, депортацию и запугивание. По российским законам запрещены даже мирные встречи», – отметила посол США.

Она пообещала, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной и международными партнерами, чтобы возобновить территориальную целостность нашего государства. «Мы верим в это», – заявила Йованович.

Как сообщалось, в конце января США расширили список санкций против России из-за ситуации в Украине, прибавив к нему 21 физическое лицо и 12 организаций.

Как отмечается на сайте Министерства финансов США, санкции расширили на 9 российских компаний, а относительно 12-ти — их уточнили. В документе идет речь о таких компаниях, как «Силовые машины», «Киришинефтеоргсинтез», являющиеся дочерними компаниями «Сургутнефтегаза», «Калининграднефтепродукт», «Медиа-Инвест», «Новгороднефтепродукт», «Сургутмебель», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт» и других.

В список, в частности, попали лица и предприятия, причастные к поставкам в Крым оборудования Siemens для строительства электростанции. Среди них — заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.

«Укринформ»