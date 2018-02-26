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Зона "русского мира"

В самом пекле и дешевле. Украинцы в «ЧВК Вагнера»

Левко Стек, «Настоящее Время»
26 февраля 2018

7 февраля при неудачной попытке наступления на позиции арабско-курдских «Сирийских демократических сил» в районе сирийского города Дейр-эз-Зор погибли члены так называемой «ЧВК Вагнера». Среди них был гражданин Украины, Владимир Винограденко, сообщает украинская служба  Радио Свободы.

Он – не единственный украинец в рядах частной военной компании.

В Службе безопасности Украины журналистам проекта «Донбасс.Реалии» подтвердили, что в ЧВК есть группа украинцев, которая называется «Карпаты». СБУ заявляет, что получила персональные данные около 2000 членов «ЧВК Вагнера». Среди них оказались около 40 украинцев.

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«У Службы безопасности Украины есть информация, что во время формирования контингента так называемой «ЧВК Вагнера» для направления в Сирии отдельную группу составили именно выходцы из Украины, которые получили условное обозначение как группа «Карпаты», – сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

О том, что в ЧВК есть много «ветеранов Донбасса» рассказал один из сепаратистов Михаил Полынков: «Это атакующее ядро. Люди, имеющие боевой опыт в Донбассе, их посылают всегда в самую, прошу прощения, жопу. Они идут первыми. И зарплаты у них меньше, чем у других. Я не знаю, с чем это связано».

Евгений Шабаев, атаман казачьего общества «Ховрино», рассказал, что если россияне получают около 240 тысяч рублей в месяц за службу, то украинцы – 100-150 тысяч.

«Для людей, проживающих в Донецке и Луганске, 150 тысяч рублей или 200 тысяч рублей – это баснословные деньги при средней зарплате в 5 тысяч рублей», – сказал Шабаев.

Журналисты, которые исследуют деятельность ЧВК, утверждают, что служат там украинцы не только из подконтрольных сепаратистам территорий Донбасса.

«Встретившись с пацанами, которые освобождали Пальмиру в первый раз, я вдруг услышал такую подробность, что во время освобождения Пальмиры погибли 11 украинцев. Опять уточняющий вопрос: это граждане Украины с территории, контролируемой так называемыми «ДНР» и «ЛНР»? Нет, это из глубинной части Украины. Люди, которые имели на Украине какие-то проблемы с законом, скрылись в России и нашли прибежище в так называемой «ЧВК Вагнера», – рассказал журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин.

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На сегодняшний день у СБУ есть проверенные данные о гибели трех граждан Украины в Сирии с марта по апрель 2016 года.

Эдуард Приходько, позывной «Боцман». 48 лет. Горловка, Донецкая область. Погиб в районе Пальмиры 8 марта 2016 года.

Александр Конашенков, позывной «Конан». 27 лет. Новогродовка, Донецкая область. Погиб в районе Пальмиры 12 марта 2016 года.

Александр Кияшко, позывной «Кеша». 23 года. Донецк. Погиб в районе Латакии 8 мая 2016 года.

Ранее Настоящее Время сообщало о гражданах России, служащих «ЧВК Вагнера», которые погибли в Сирии 7 февраля.

Елена Матвеева рассказала о гибели мужа и его сослуживца. «Я бы хотела, чтобы, во-первых, о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли вот так тупо. Дико это все: куда их послали, никакой у них даже защиты не было, просто их, как свиней, отправили на бой», – говорит она.

Фаина Гаврилова поделилась историей своего сына Руслана. «Мы три дня ревели. Надоело реветь уже», – сказала она.

Оксана Гирчюте рассказала о смерти мужа. «Две недели мы уже живем как в кошмарном сне», – говорит она.

Точное число погибших 7 февраля в Сирии до сих пор неизвестно. Различные источники утверждали, что убитых может быть от 11 человек до двух сотен.

Левко Стек, «Настоящее Время»

Tags: Сирия, украинцы, ЧВК

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