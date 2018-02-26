В самом пекле и дешевле. Украинцы в «ЧВК Вагнера»

7 февраля при неудачной попытке наступления на позиции арабско-курдских «Сирийских демократических сил» в районе сирийского города Дейр-эз-Зор погибли члены так называемой «ЧВК Вагнера». Среди них был гражданин Украины, Владимир Винограденко, сообщает украинская служба Радио Свободы.

Он – не единственный украинец в рядах частной военной компании.

В Службе безопасности Украины журналистам проекта «Донбасс.Реалии» подтвердили, что в ЧВК есть группа украинцев, которая называется «Карпаты». СБУ заявляет, что получила персональные данные около 2000 членов «ЧВК Вагнера». Среди них оказались около 40 украинцев.

«У Службы безопасности Украины есть информация, что во время формирования контингента так называемой «ЧВК Вагнера» для направления в Сирии отдельную группу составили именно выходцы из Украины, которые получили условное обозначение как группа «Карпаты», – сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

О том, что в ЧВК есть много «ветеранов Донбасса» рассказал один из сепаратистов Михаил Полынков: «Это атакующее ядро. Люди, имеющие боевой опыт в Донбассе, их посылают всегда в самую, прошу прощения, жопу. Они идут первыми. И зарплаты у них меньше, чем у других. Я не знаю, с чем это связано».

Евгений Шабаев, атаман казачьего общества «Ховрино», рассказал, что если россияне получают около 240 тысяч рублей в месяц за службу, то украинцы – 100-150 тысяч.

«Для людей, проживающих в Донецке и Луганске, 150 тысяч рублей или 200 тысяч рублей – это баснословные деньги при средней зарплате в 5 тысяч рублей», – сказал Шабаев.

Журналисты, которые исследуют деятельность ЧВК, утверждают, что служат там украинцы не только из подконтрольных сепаратистам территорий Донбасса.

«Встретившись с пацанами, которые освобождали Пальмиру в первый раз, я вдруг услышал такую подробность, что во время освобождения Пальмиры погибли 11 украинцев. Опять уточняющий вопрос: это граждане Украины с территории, контролируемой так называемыми «ДНР» и «ЛНР»? Нет, это из глубинной части Украины. Люди, которые имели на Украине какие-то проблемы с законом, скрылись в России и нашли прибежище в так называемой «ЧВК Вагнера», – рассказал журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин.

На сегодняшний день у СБУ есть проверенные данные о гибели трех граждан Украины в Сирии с марта по апрель 2016 года.

Эдуард Приходько, позывной «Боцман». 48 лет. Горловка, Донецкая область. Погиб в районе Пальмиры 8 марта 2016 года.

Александр Конашенков, позывной «Конан». 27 лет. Новогродовка, Донецкая область. Погиб в районе Пальмиры 12 марта 2016 года.

Александр Кияшко, позывной «Кеша». 23 года. Донецк. Погиб в районе Латакии 8 мая 2016 года.

Ранее Настоящее Время сообщало о гражданах России, служащих «ЧВК Вагнера», которые погибли в Сирии 7 февраля.

Елена Матвеева рассказала о гибели мужа и его сослуживца. «Я бы хотела, чтобы, во-первых, о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли вот так тупо. Дико это все: куда их послали, никакой у них даже защиты не было, просто их, как свиней, отправили на бой», – говорит она.

Фаина Гаврилова поделилась историей своего сына Руслана. «Мы три дня ревели. Надоело реветь уже», – сказала она.

Оксана Гирчюте рассказала о смерти мужа. «Две недели мы уже живем как в кошмарном сне», – говорит она.

Точное число погибших 7 февраля в Сирии до сих пор неизвестно. Различные источники утверждали, что убитых может быть от 11 человек до двух сотен.

Левко Стек, «Настоящее Время»