Крым: пять проблем для оккупанта

Нацелившись на оккупацию Крыма, Кремль не до конца продумал все экономические последствия такого действия. Точно так же он не продумал экономическую составляющую своих действий после оккупации восточных районов украинского Донбасса. В обоих случаях, недальновидная проимперская политика взяла верх над законами упрямой экономики. В результате страдают, прежде всего, жители этих оккупированных украинских регионов.

Так, Крым для России — это всегда остров, а для Украины — органически связанный с ней — с общей историей и культурой — полуостров. Первые островки православия в Киевской Руси появились именно в контролируемом ею Крыму.

Первая крымская проблема – это недостаток воды, 85% которой всегда давала Украина с Днепра, но агрессия Кремля изменила эту экономическую стратегию, ибо ни одна страна не согласится поить своей водой агрессора, оккупировавшего ее суверенную территорию. Напомним, что по нормам международного права только оккупант несет ответственность за судьбу оккупированного им населения, снабжение его водой и продовольствием. Ныне в оккупированном РФ Крыму минерализация местной воды, чьи запасы на исходе, уже в три раза превышает норму. Обещанной кремлевскими пропагандистами воды для Крыма из Кубани не будет, ибо последняя сама страдает от безводия.

Попутная проблема от нехватки воды – это продовольственная проблема, ибо без воды Крым не в состоянии обеспечить себя продуктами. Его приходится завозить паромом, а значит, цены на продукты в Крыму куда выше, чем в соседней Кубани.

Третья крымская экономическая проблема – это недостаток электроэнергии, который усугубляется тем, что Кремль, обманув крымчан на так называемом референдуме, вместо стратегии развития туризма и курортов перешел к стратегии его милитаризации и превращения в вооруженный до зубов и «непотопляемый авианосец». Милитаристская составляющая оккупированного Крыма забирает львиную долю и без того недостаточного островного энергетического ресурса. Опять же, так называемый «путинский энергетический мост» в Крым оказался пропагандистской пустышкой, ибо в летнее время «путинский энергомост» не единожды выходил из строя по причине стабильного перенапряжения. Украина, естественно, продавать агрессору свою электроэнергию не собирается. За оккупацию агрессор должен сам платить сполна. Кремль попытался построить в Крыму две электростанции, но дело затянулось надолго из-за санкций, а собственного оборудования и технологий для них в России нет, тем более, что после скандала с немецкими турбинами, обманом завезенными в Крым, помогать России в этом деле никто особо не спешит.

Четвертая экономическая проблема — это нефтегазовая проблема. По-бандитски захватив украинский шельф, в Кремле надеялись поиметь с украденного прибыль, но не вышло. В связи с международными санкциями российскому монополисту «Роснефти» пришлось со страшным скрипом заморозить свои проекты в Черном море.

И пятая проблема: оккупировав Крым и часть Донбасса, в Кремле рассчитывали заставить Украину пойти на обмен ОРДЛО на Крым, но Украина не пошла на это и не пойдет ни на какие договорняки с агрессором по своим суверенным территориям. И ОРДЛО, и Крым Кремлю придется вернуть Украине с выплатой контрибуций за нанесенный ущерб.

Пять стратегических проблем, основу которых составляют экономические, не дают Кремлю перспектив к тому, чтобы чувствовать себя хозяином в оккупированном им Крыму. Так будет и дальше, ибо остров Крым для Кремля – очень неудобный и опасный орешек, который проще оставить в покое, чем пытаться его раскусить.

Олег Руденко, Newsader