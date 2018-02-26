Под кайфом. Почему врет МИД РФ

В школе при российском посольстве в Аргентине были обнаружены почти 400 кг кокаина. У меня есть чуть больше информации по поводу этой истории, чем у российских СМИ, потому что, во-первых, двое моих детей сейчас учатся в этой школе, во-вторых, я лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев.

Базируясь на информации, опубликованной в аргентинских СМИ (Clarin, La Nacion, Infobae), а также своей собственной информации касательно того, как работает российское посольство и школа при посольстве, могу с большой долей уверенности утверждать, что официальный комментарий МИД — это ложь. Всю вину ведомство возлагает на «закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения».В то же время школа – режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ. Раньше родители могли пройти в школу относительно свободно, подняться поговорить с учителем, если нужно, проводить ребенка до класса. Три года назад, после «Крымнаш», режим безопасности резко усилили (объясняли это боязнью терактов). Если раньше на входе сидела одна и та же вахтерша, которая могла отлучиться минут на 15, то сейчас вход всегда охраняют сотрудники спецслужб. Вход родителей на территорию школы строго воспрещен. Если мне нужно поговорить с учителем, ей звонят, она спускается, и мы разговариваем у входа. Если нужно встретиться с директором, то меня провожают до кабинета директора.

Версию о том, что 12 чемоданов с кокаином можно было пронести в школу без ведома охраны, можно сразу исключить. Охранники меняются постоянно (всего там 4-5 сотрудников службы безопасности посольства, которые ежедневно чередуются). Чисто теоретически можно коррумпировать только одного и пронести в его смену. Однако это очень рискованно. Все входы, выходы и общественные места просматриваются видеокамерами, информация с которых записывается. То есть другой охранник или начальник охраны могут легко обнаружить, что во время дежурства этого охранника в школу пронесли подозрительные чемоданы. 12 чемоданов по 36 кг каждый – это огромный объем. Его не спрячешь в шкафу в подсобке. То есть если даже вам удалось эти чемоданы пронести, то другой охранник всегда может их обнаружить и поинтересоваться, что это за груз. Если кто-то хочет пронести такой груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, нужно договариваться с начальником охраны.

Безопасность в посольстве курирует помощник посла по безопасности Олег Воробьев, который, как следует из опубликованных переговоров наркоторговцев, был их основным партнером в посольстве (вот он здесь на видео во время митинга перед посольством рассказывает, что Россия встала с колен, и сейчас, слава богу, не 90-ые). Его имя, например, фигурирует в переговорах между арестованным полицейским Иваном Близнюком и главным фигурантом этого дела, хозяином груза, Синьором «К» — Андреем Ковальчуком. Привожу фрагмент телефонного разговора от 26 сентября 2017 г.

Синьор «К»: Как там наш Воробьев Олег поживает?

Близнюк: Хорошо. Вернулся из отпуска. Все хорошо…

В этом же разговоре Близнюк жалуется, что ему чинят препятствия:

Близнюк: Они не позволяют ни с кем сблизиться

Синьор «К»: Кто, Олег?

Близнюк: Почему Олег? Скорее всего, посол. Не знаю.

Синьор «К»: Вот урод. У него крышу сорвало.

Близнюк: Точно сорвало. Болезнь дракона называется.

Синьор «К»: Ладно, ОК. В четверг поговорим.

В итоге синьор «К» встречается с чиновником российского посольства «О», о котором говорил с Близнюком 26-го сентября (как мы уже знаем, говорили они об Олеге Воробьеве. 15 октября Синьор «К» позвонил «О», чтобы забрать свой груз:

«К»: У меня есть 12 коробок с коньяком и 2 большие коробки сигар, мне нужен пикап или микроавтобус.

«О»: У меня его нет, и я не хочу ввязываться в это. Извини, у меня могут быть проблемы. Мне нужно разрешение на поездку в аэропорт, и только посол может это дать.

Позже «К» пригласил «О» на обед. Он уже знал, что тот, у кого были ключи от кладовки с его чемоданами, уехал, и хотел выяснить, что происходит.

Небольшая ремарка по поводу их диалога: касательно 12 чемоданов «коньяка» все понятно. Но видимо, были еще 2 большие коробки «сигар». Интересно, что с ними случилось?

После прочтения диалогов, опубликованных в газетах (я цитирую только небольшие куски), версия МИДа рассыпается. Получается, что «технический работник» оставил 12 чемоданов перед тем, как вернулся в Россию, и никто в посольстве не подозревал, что там не носки-трусы, а что-то другое. Вдруг приезжает какой-то могущественный предприниматель и говорит: «Давайте мне 12 чемоданов, которые тут ваш бухгалтер оставил, я ему в Москву на личном самолете все доставлю». По его версии, в чемоданах коньяк. То есть бухгалтер посольства, возвращаясь из Аргентины в Москву после командировки, решил забрать с собой 12 чемоданов коньяка на память из Аргентины и отправил своего кореша, чтобы он на частном самолете за ними слетал. При этом кореш бухгалтера настолько наглый, что требует, чтобы ему в аэропорт не на такси бухгалтерские манатки доставили, а на машине диппредставительства. Начальник службы безопасности говорит на это: «Не, не могу я тебе организовать доставку, у меня могут быть проблемы».

Что же произошло на самом деле? Судя по всему, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозится уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли:

Чикало, второй человек, арестованный в Аргентине по этому делу, в разговоре с Близнюком в октябре 2017 г.: «И теперь, когда канал поставки дипломатической почтой прекратился из-за разногласий с послом, и он [Ковальчук] не знает, что делать. Может случиться все что угодно. Можете ли вы представить себе объемы наркотрафика, которые раньше отсюда шли?»

Близнюк: «Да, конечно».

Дальше они обсуждают, что Ковальчук поссорился с Коронелли, и поэтому Ковальчук лишился канала отправки кокаина диппочтой, как это было всегда. Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, с кем Ковальчук поддерживал хорошие отношения. Также Близнюк говорит, что он всегда что-то вывозил в этих чемоданах. Ковальчук с 2013 г. прилетал в Аргентину 11 раз.

Нежелание посла покрывать наркомафию совпало со сменой правительства в Аргентине. В декабре 2015 г. президентом стал Макри, это принесло не только позитивные изменения в экономике, но и привело к существенному сокращению уровня коррупции в полиции. Его соратница по партии, Мария Видаль, которая одновременно с ним выиграла выборы губернатора крупнейшей аргентинской провинции Буэнос-Айрес в общей сложности уволила/посадила 7900 коррумпированных полицейских . В целях безопасности ей даже пришлось переехать жить на военную базу.

Борьба с коррупцией внутри полиции довольно быстро дала результаты. Всего через несколько месяцев после начала реформ, в ноябре 2016 г., аргентинская полиция начала глобальную войну с наркоторговлей. Уже в 2017 г. в сотрудничестве со спецслужбами из других стран пошли аресты крупных партий кокаина (вот, к примеру, две тонны в июне 2017 г. или тонна кокаина в августе 2017 г.

Видимо, аргентинская полиция проследила крупную партию кокаина до дверей российского посольства. 12 больших чемоданов – это огромный объем. Посмотрите фото, в России по приезде их забирают на трех машинах, загруженных доверху . Министр безопасности Булрич связалась с послом Коронелли и объяснила все расклады. Здесь нужно отдать честь нашему послу, он не побоялся дать доступ аргентинской полиции в посольство, чтобы конфисковать кокаин и заменить его мукой. Он принял решение закрыть канал доставки кокаина, фактически пошел против гэбэшной мафии. Вынужден сказать, что я не верю в официальную версию, что он обнаружил кокаин 13 декабря 2016 г. и сам позвонил в полицию. Скорее, его попросили этот кокаин обнаружить, иначе Аргентина бы устроила скандал. Но даже при таких раскладах, для его личной безопасности проще было засунуть голову в песок. Публично терпеть национальный позор российским чиновникам не привыкать, а идти против финансовых интересов офицеров госбезопасности – это риски совсем другого уровня. Надеюсь, с Виктором Коронелли все будет хорошо, и решение о его замене, которое, судя по всему, уже успел пробить Ковальчук, будет отменено:

Близнюк: И еще эти сумки, которые в посольстве. Сначала мы должны решить вопрос с посольством, потому что он в контрах с Коронелли.

Чикало: Вы с ним на ножах?

— Да, скоро новый посол будет. Я тебе говорил?

— Да

…..

— Итак, Коронелли хотел остаться здесь, и теперь они его снимают?

— Мне подтвердил Белов (Дмитрий Вадимович Белов, советник-посланник, второй человек в посольстве после посла — ММ), он сказал мне, что он уйдет в июне, его не могут оставить здесь.

Было бы неплохо, если бы журналисты спросили Марию Захарову о судьбе Виктора Коронелли, который уезжать не хочет. Ковальчук, у которого, похоже, связи на самом верху, смог добиться замены Коронелли на кого-то более покладистого. Эту замену Близнюку уже подтвердили в посольстве, и Коронелли должен уехать в июне.

Эта вся история не про «закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения», как утверждает Захарова. Это история про наркомафию, которая может напрямую выдавать указания сотрудникам безопасности российского посольства. Этот Ковальчук как-то связан с российским государством. Во-первых, в одном из диалогов он говорит, что в следующий раз собирается приехать в Аргентину не за свои, а за госсчет. Во-вторых, у него более чем тесные контакты с высшими чинами посольства. В-третьих, как следует из диалогов Близнюка и Чикало, он неоднократно приезжал в Аргентину и вывозил из посольства какие-то чемоданы. Ну и наконец, он может влиять на назначение послов (а послов назначает президент). То есть Ковальчук не просто связан с чиновниками, а связан с чиновниками самого высшего ранга, которые кладут бумаги на стол президенту.

К сожалению, все указывает на то, что Ковальчуку сотрудники госбезопасности дали уйти. Аргентинская полиция специально положила в чемоданы маячки, чтобы взять Ковальчука и отследить, куда он кокаин повезет. Однако посольский безопасник «О» вдруг решил ему машину с кокаином-мукой не отправлять. Так и улетел Ковальчук в октябре 2017 г. без груза. Я подозреваю, что сотрудники посольства очень не хотели, чтобы аргентинские спецслужбы взяли Ковальчука с поличным. Видимо, это вызвало гнев аргентинских спецслужб, и для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. После его визита муку увезли в Москву, чтобы проследить, кто ее заберет. Совбез отрицает, что груз вывезли именно на его самолете. Видимо, были задействованы традиционные каналы доставки диппочты. По прибытии чемоданов в Москву арестовали бывшего бухгалтера посольства, который, если верить официальному сообщению МИД, всю эту тему с кокаином на 50 млн долларов во время своей командировки и замутил.

Аргентинские спецслужбы, как и я, похоже, не очень верят в официальную версию в МИД, поэтому после ее публикации стали порциями сливать записи прослушки в прессу, чтобы показать всему обществу, что в этом были замешаны высшие чины посольства и, судя по всему, российского государства, и история длилась много лет. Также в этих прослушках есть информация, что наркотики возились и через Уругвай. Об этом сегодня в интервью заявил секретарь совета безопасности Аргентины Евгенио Бурзако . Кокаин из нашего посольства в Уругвае отправлялся в Россию, Германию и Нидерланды. То есть это не отдельный случай, когда нашли брешь в одном посольстве, а системная история, координация которой уводит на самый верх. Если аргентинцы сливают в прессу столько информации, которую больше года скрывали от всех, значит, они не верят, что российские спецслужбы хоть как-то хотят в этом деле помочь, а скорее, пытаются замести следы. Не удивлюсь, если Андрей Ковальчук уже где-то в России отдыхает от многих лет верной службы отечеству.

Максим Миронов, «Эхо Москвы»