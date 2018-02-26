Коллаборациониста Плотницкого в СИЗО «Кресты» не нашли

Бывшего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого не нашли в СИЗО №1 в Санкт-Петербурге, но он может быть арестован в другом городе РФ.

Об этом «Дождю» сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Роман Ширшов.

По его словам, он побывал в следственном изоляторе «Кресты» в Санкт-Петербурге, где предоставил список людей, с которыми планировал пообщаться, среди которых был и Плотницкий. Однако там ему сообщили, что экс-главаря луганских боевиков среди заключенных нет.

Ширшов заявил, что планирует обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний, чтобы уточнить, не находится ли Плотницкий в каком-нибудь другом СИЗО.

Телеканал также сообщает, что ранее информацию о том, что бывший граварь боевиков ОРЛО арестован и содержится в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге сообщил так называемый «первый помощник главы» оккупированного Луганска.

Боевик заявил, что Плотницкий не живет на Рублевке, а находится в «Крестах» (СИЗО №1 в Санкт-Петербурге — ред.) и дает «очень хорошие показания».

Также он сообщил, что якобы после его показаний был арестован «его куратор-подельник, один из хозяев Алчевского меткомбината», фамилию которого боевик не вспомнил или не захотел называть.

На телеканале уточнили, что речь идет об арестованном накануне Олеге Мкртчане, главе группы «Индустриальный союз Донбасса», флагманским активом которого является Алчевский металлургический комбинат.

«Дождь«