Российский «Первый канал» использовал компьютерную игру, доказывая героизм русских в Сирии

На российском «Первом канале» использовали кадры из компьютерной игры Arma 3 во время трансляции сюжета о погибшем в Сирии российском наводчике.

В выпуске программы «Воскресное время» 25 февраля рассказывали об Александре Прохоренко, старшем лейтенанте российской армии, который наводил самолеты на цели в Сирии и погиб там. Для иллюстрации деятельности Прохоренко российские журналисты показали кадры, которые пользователи сети быстро идентифицировали как скриншоты из игры.

Напомним, Владимир Путин показывал американскому режиссеру Оливеру Стоуну видео с якобы атакой российской авиации на ИГИЛ.