Западный аналитик посоветовал Украине развиваться без Крыма и Донбасса

Украина не должна забывать об оккупированных территориях, но на данный момент все силы стоит сконцентрировать на развитии подконтрольных территорий.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне и старший аналитик по тематике России в главной редакции RFE/RL в Праге Брайан Уитмор.

«Думаю, Украине нужно сосредоточиться на контроле того, что она может контролировать, на территории, которую она контролирует. Надо сосредоточиться на том, чтобы часть Украины, которую контролирует Киев, была как можно более успешной. А это означает серьезную кампанию против коррупции, серьезные экономические реформы. Думаю, именно на это крайне необходимо направить все усилия Украины», — уверен эксперт.

По мнению Уитмора, успешное развитие Украины может способствовать будущей реинтеграции оккупированных регионов.

«Если помните, после распада Советского Союза люди говорили, что страны Балтии никогда не смогут присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. Но страны Балтии продемонстрировали, что это не так, они сделали так, что Запад просто не мог сказать «нет». Думаю, именно на этом надо сосредоточиться Украине. Если превратить часть страны без оккупированных территорий в процветающую историю успеха, полноценную демократию, думаю, тогда Крым и оккупированная часть Донбасса захотят обратно», — поведал эксперт.

«Апостроф»