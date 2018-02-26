МИД РФ под кокаином. Как российские дипломаты отрицали связь с наркотрафиком

Мария Захарова ошибается. Не надо быть пресс-секретарем, чтобы «понять, какую гамму эмоций испытала» официальная представительница МИД РФ, когда с новостных лент посыпались сообщения про кокаин в российской диппочте. Это легко вообразить всякому человеку, не лишенному способности к эмпатии.

Мы сочувствовали Марии Владимировне, узнавая, как она пыталась дозвониться до «старших товарищей» — и не могла, «мешали входящие звонки» от репортеров-стервятников. Как дозвонилась наконец и «выдохнула в трубку»: спасите, мол, наркотики, Аргентина, чего говорить-то, это капец, да?.. Наши сердца обливались кровью, едва мы представляли себе эту душераздирающую сцену, и в ушах звенела печальная старая песня, обращенная к страдалице: «Что вы плачете здесь, одинокая глупая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы?» Короче, мы сопереживали.

К счастью, на том конце трубки уже провели мозговой штурм по поводу свежих новостей из Буэнос-Айреса, и решение старших товарищей скоро облеклось в чеканные строки пресс-релиза. В виде вопроса насчет «наркотрафика, организованного якобы при участии сотрудника российской дипмиссии в Буэнос-Айресе». В форме ответа, из которого следовало, что «правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ… на европейский рынок», причем «груз… принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения». Сама же спецоперация была осуществлена стараниями посла РФ Коронелли, который чуть ли не лично обнаружил чемоданы с наркотой в здании местной российской школы, а успехом увенчалась благодаря «истинно партнерскому сотрудничеству» между двумя странами, заключившими в этом году важные «межгосударственные договоры о взаимной правовой помощи». И «если есть в этой жизни моменты счастья», ликовала у себя в блоге Захарова, делясь своими настроениями до и после получения инструкции от начальства, то «это был один из них». Мы ее понимали и страшно веселились вместе с ней.

Правда, нельзя при этом сказать, что нам, словившим кайф от пресс-релиза, стало окончательно все ясно. По мелочам и по-крупному. Кое-что еще остается непонятным и мешает предаться совсем уж безудержному восторгу, умиляясь счастью Захаровой и упиваясь гармонией в отношениях между спецслужбами России и Аргентины.

Например, мы не постигаем, что означает слово «якобы» применительно к одному из подозреваемых в совершении преступления. Речь тут идет, по-видимому, об Али Абьянове, бывшем техническом сотруднике российской дипмиссии на договоре, но разве от того, что он работал временно, он как-то переставал быть «сотрудником»? Может, даже таким, перед которым вытягивались по струнке граждане, защищенные дипломатическим иммунитетом. Иначе не догнать, как это он не боялся устраивать в школе целый склад для хранения марафета и вроде просил еще сообщников прислать ему товар на дом под видом личных вещей. То ли это был уже накатанный путь для транспортировки кокаина, то ли человека подставили, то ли… не знаем, что и подумать.

Словом, тот факт, что от пойманного с поличным открестились коллеги, большого удивления не вызывает, это обычная практика взаимодействия нашего государства с изобличенными «ихтамнетами». Поражает количество чемоданов, которые собирал для отправки на родину бесстрашный наркобарон. И полтора, что ли, года почему-то медлил с просьбой о пересылке, ежели не врут источники. А ежели врут, то сюжет выглядит иначе. Кокаин в школе не залеживался.

Другая таинственная история связана с фондом «Русские православные меценаты в Латинской Америке», который возглавляют Чикало и Близнюк — двое задержанных в Аргентине подельников Абьянова. Нет, мы не можем утверждать, что где церковь патриарха Кирилла, там непременно и ФСБ. Однако мы можем утверждать, что это две братские епархии, и если со временем откроется, что православное меценатство в Буэнос-Айреса основывалось на высококачественном колумбийском кокаине, то не будем прикидываться потрясенными. Ничего нового про этот мир мы не узнаем.

Ну и вишенкой на торте — рассказ о «самолете Патрушева», который был использован для перевозки чемоданов. Не то в целях разоблачения злоумышленников, не то для иных целей. И хотя в аппарате Совбеза РФ, где служит бывший шеф ФСБ, эта информация категорически опровергается, доверять аппарату в данном случае не обязательно. Тем более что с указанной версией неплохо соединяются сведения, поступившие из Уругвая, откуда тоже, по всей вероятности, вылетали самолеты с опиатами прямым курсом на Москву.

В итоге складывается картина, которая впечатляет своей масштабностью. Получается так, что в эпоху санкций и контрсанкций лучшие люди страны заботятся о притоке инвестиций в храмы и стремятся наполнить федеральную казну вопреки всем козням наших многочисленных врагов. И когда лучших людей ловят с чемоданами, вгоняя в паническое состояние Марию Захарову, они умеют великолепнейшим образом извернуться и сочинить такой пресс-релиз, что любой его читатель должен осознать: более верных друзей, чем в далекой Аргентине, у России никогда не было, нет и не будет. С кем бы еще, едва разразился скандал, удалось так хорошо договориться.

Разумеется, это не значит, что картина абсолютно достоверна. Это значит, что официальная представительница, пережившая страшные минуты растерянного неведения, введена в курс дела, дабы успешно отлаиваться от клеветников. Чем и занялась. «Когда я узнала буквально несколько деталей, — прибавляет она, — то моментально подумала: «Это готовый сценарий для фильма». Да, кино выйдет классное, только вот нет уверенности, что его у нас покажут. Ну, будем считать, отчасти уже посмотрели, оценив по достоинству изумительный образ мятущейся героини второго плана.

Илья Мильштейн, «Грани.Ру»