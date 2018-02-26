Экс-посол Литвы в Украине: Бескровный захват Крыма – успех Украины

То, что в Крыму в феврале-марте 2014 года украинской власти удалось избежать кровопролития — это успех и спасение для Украины, а те, кто руководил страной в тот период, переиграли Путина, не дав ему возможности развязать полномасштабную войну.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил посол Литвы в Украине в 2010-2014 годах, бывший министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас.

В феврале-марте 2014-го Пятрас был делегирован в Крым как представитель Совета послов стран Евросоюза для наблюдения за ситуацией.

«Я был в Крыму три недели, сразу после захвата Верховного Совета Крыма и до 19 марта. Я свидетель того, как РФ захватила Крым. Я видел, что так называемый референдум 16 марта проходил под дулом автоматов. Видел, как полуостров наводнялся регулярной российской армией без опознавательных знаков. Видел, как российской армией изолировались украинские военные базы. Как вокруг этих баз создавалась «прослойка» из гражданских лиц для очень специальных целей. Видел, как рядом с крымскими флагами, поднимались российские флаги. Такого не было на Донбассе, и это показывало разные намерения в отношении Крыма и Донбасса. Все это я и передавал в Литву и Европу», — заявил экс-посол.

По его словам, когда происходил захват россиянами Верховного Совета Крыма, у украинской власти было в лучшем случае 5-6 часов времени, чтобы отреагировать.

«Но тогда ни у кого не было такого опыта. У вас не было человеческих, технических и материальных ресурсов. Верховный совет Крыма захватили где-то в 4 часа утра, у вас было пять часов до того, как начали собирать пророссийски настроенных граждан на массовый митинг. Все силовые действия после 9 утра были бы сопряжены с большими потерями мирного населения. Но для этого у вас не было сил. Большинство силовиков перешло на сторону оккупантов. В городах действовали диверсионно-разведывательные группы РФ. Я видел этих людей и знаю, что они были способны на все. Видел их вокруг украинских военных баз. ФСБ вперед пускали гражданских людей, из них просто создавалась условная прослойка пушечного мяса. Я это все сам видел. Впереди — подавляющее большинство — местные жители. А за ними, российские военные — спецназ, ГРУ, ФСБ, снайперы на крышах. В первую очередь, пострадали бы гражданские. Этих людей покосили бы с обеих сторон. Референдум – это тоже была попытка заставить вас действовать, совершить ошибки, спровоцировать столкновения, и защитой мирных жителей оправдать захват Крыма», — отметил Вайтекунас.

По словам экс-посла, Крым без крови стал успехом и спасением для Украины, а те, кто руководил страной в тот период, переиграли Путина, не дав ему возможности развязать полномасштабную войну, к которой Украина тогда была совершенно не готова.

«Чего Украине удалось избежать, но чем вы не гордитесь, и на что вы не обращаете внимание – так это то, что в Крыму не пролилась кровь. Вам кажется, что вы сделали слишком мало. Ваша армия была слишком слаба. Она оставалась слабой даже спустя долгое время после начала мобилизации. Во-первых, вы сохранили человеческие жизни. Думаю, что президент Путин склонялся к кровавому сценарию в Крыму – кровь позволила бы скрыть причины начала войны. Это было бы похоже, как в Южной Осетии в 2008 году. Кровавые провокации, разделили бы крымчан и сделали бы невозможным возвращение Крыма мирным путем. Это дало бы Путину основания к вторжению на материковую Украину со стороны Крыма, к которому все у российских военных было готово, включая решение российского парламента и обращение Януковича. Вместо этого теперь против России имеем мощный фронт Европы и США, которые требуют возвращения Крыма. Сценарий мирной оккупации начал играть уже против президента Путина, у него нет оправданий. Во-вторых, у Украины, в отличие от Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, подвергшихся российской агрессии, совершенно другой статус. Впервые агрессию РФ квалифицировали на международном юридическом уровне в отношении Украины и Крыма. Посмотрите, в этих регионах Россия спровоцировала кровь. Потом приезжали комиссии из ЕС, ООН, других организаций, рассматривали ситуацию и говорили — есть много гражданских жертв, обе стороны стреляли, обе стороны виноваты, и мы не можем поддержать только одну сторону. С Украиной и Крымом получилась противоположная ситуация. Вы единственные имеете статус, что Украина не виновна, РФ однозначно оккупировала и аннексировала полуостров и она виновна, она агрессор. Вы единственные имеете резолюцию ООН А/RES/68/262, за которую не проголосовали только мировые «лузеры» во главе с Россией — Северная Корея, Зимбабве, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, Судан и др. А весь цивилизованный мир был за Украину. И это очень большая победа. Но часто вы этого не цените», — заявил экс-посол.

Он отметил, что гибель российских военных и гражданских, которые, в отличие от Донбасса, в Крыму согласно Харьковским соглашениям, были на законных основаниях, полностью развязали бы руки президенту Путину.

«Представьте, что о том, что убийства в Крыму спровоцировала Украина, объявил бы Западу и всему миру, действующий президент Янукович? Вступился бы тогда за вас весь Европейский союз? В худшем случае, вы получили бы войну, атаку со стороны Крыма и Севера, и потеряли бы не только Крым. Россия сразу бы отсекла вас от портов в южных областях, и Путин взял бы Украину под контроль без особых усилий. Скорее всего, в Киев вернули бы марионетку Януковича, который подписал бы с Россией любые договора и соглашения. Этот сценарий Украине удалось сорвать. Этому во многом способствовали спокойствие и уверенность, проявленные Турчиновым как исполняющим обязанности президента Украины, в самых экстремальных ситуациях», — сказал Вайтекунас.

Цензор.НЕТ