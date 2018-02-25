В Туле сайт Облизбиркома опубликовал явку на выборы 18 марта 2018 года

Инцидент произошел в ходе проводимых ЦИК России тренировок работы избирательных комиссий в день голосования.

На сайте Избирательной комиссии Тульской области появились предварительные сведения об участии избирателей в выборах Президента Российской Федерации. Об этом сообщило местное Сетевое издание «Тульские Новости».

В частности, в разделе «Ход голосования» можно найти предварительную явку по Советскому округу Тулы – на 10:00 18 марта она «составит» 40,05%.

Произошедшее прокомментировал председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко. Он заверил, что информация на сайте была размещена по ошибке.

«В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС «Выборы». Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена», – отмечает руководитель регионального Избиркома.

«Гуляй Поле» напоминает, что выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. А сегодня в разных городах России прошли акции памяти Бориса Немцова. В Санкт-Петербурге был задержан активист с украинским флагом.

«Тульские Новости»