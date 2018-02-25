Путин будет отступать. А Россия и дальше катится в тартарары

Вся государственная политика России – это пиар. Как в Сирии, так и на Донбассе, который Путину не нужен, а следовательно нет и проблемы его сохранения.

Россия будет стараться свести к минимуму свое участие в сирийской войне. Но насколько ей это удастся – вопрос сложный. У Путина ведь никогда не было разумной цели в Сирии: ни экономической, ни с точки зрения безопасности. Если они были, он бы их либо достиг и ушел из Сирии, либо же отказался от желаемого, пишет на страницах «Нового Времени» российский журналист, публицист Леонид Радзиховский.

Россия влезла в Сирию по той причине, которой она руководствуется везде. Вся государственная политика России – это пиар. Россия не преследует цель создавать империю, кого-то присоединять или захватывать. Последние 20 лет таких целей у России не было.

Это чисто пиар – желание обратить на себя внимание Запада, показать себя перед США и продемонстрировать собственному населению, «какие мы великие» и так далее. С этой точки зрения пиар-война в Сирии, так же, как и пиар-война в Украине – процесс бесконечный. Ведь раз уже начал пиариться, то надо пиариться. Как только прекращаешь, пиар окончен.

Путину плевать на экономические потери: по сравнению с остальным, расходы на войну в Сирии ничтожны и анекдотичны. Да и человеческие потери Путина совершенно не волнуют. Ну, погибло 200 человек – в масштабах 150-миллионной России это разве много?

Дело в другом: население и элита устали от бессмысленной войны с Западом. Поэтому следующий срок Путина начнется с попыток разрядить отношения с США и Европой. И поэтому надо отступать – другого выхода нет. Нужно уходить из Сирии, Украины и так далее. Но вот как это сделать, чтобы при этом окончательно не потерять лицо и по-прежнему изображать из себя «великого и крутого» – вопрос.

Активизации России в Сирии точно не будет, потому что там слишком много влиятельных и грубых игроков, имеющих там, в отличие от россиян, конкретные и реальные интересы. Там есть Турция и ее склока с курдами, Иран и его склока с Израилем и Саудовской Аравией и т.д. Все эти страны кровно заинтересованы в этой войне – для них вопрос не пиара, а безопасности, территории и т.д. И полагаю, ради пиара Путин не захочет еще больше углубляться в эту кучу, где все против всех.

В этом контексте Россия может и согласиться на миротворцев. Она уже тысячу раз об этом объявляла. Но об условиях еще придется поторговаться. Насколько мне известно, Россия согласна на введение миротворцев на всю территорию Донбасса, но при условии, что Украина выполнит свою часть минских обязательств: проведет на той территории выборы, даст автономию и т.д.

Но если Украина не захочет этого делать, то у Путина есть и другой вариант: перекинуть это удовольствие на американцев. Пусть Америка и Европа уламывают Киев. Возможно, в какой-нибудь Швейцарии будет какая-нибудь конференция с участием разных стран, которые, попивая кофе, будут рассуждать об этой проблеме.

Для Путина нет проблемы сохранения Донбасса – он ему не нужен. И война в Украине ему абсолютно не нужна. Но насколько я понимаю, проблема есть у Порошенко. Недовольство людей растет, и сейчас это можно скрывать за разговорами о войне и врагах. Мол, каждый день погибают люди, надо сплотиться, сейчас не до внутренних споров, главное – это враг. Но как только последний исчезает – так все, катастрофа.

Леонид Радзиховский, «Новое Время»