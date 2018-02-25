Чехия под колпаком у ФСБ. Как спецслужбы России используют Чехию в своих играх

Российское влияние на политику Чехии трудно недооценить. Факты указывают о теснейшем влиянии российских спецслужб, прежде всего ФСБ на всех уровнях, как в государственном аппарате, так и в чешской прессе.

Чешские политики в последнее время бойко критикуют президента Милоша Земана за попытки повлиять на решение министра юстиции об экстрадиции российского хакера Евгения Никулина в России, а не в США, где его ждет суровое наказание за совершение хакерских атак на соцсети, информационные ресурсы и попытку взлома серверов ЦРУ.

Россиянин подозревается в осуществлении преступной деятельности, затрагивающей интересы США. Ему были предъявлены официальные обвинения во взломе ресурсов Dropbox, Formspring и LinkedIn в 2012 году. Более того существуют документы, согласно которым Никулин обвиняется во взломе серверов ЦРУ.

В США Никулину грозит максимальное наказание в виде 54 лет лишения свободы. По мнению суда, наиболее вероятный срок заключения составляет 12-14 лет.

Решение об экстрадиции россиянина было принято Верховным судом Чехии еще 24 ноября 2017 года, сообщает чешское агентство «ČTK», передает . Само решение подразумевает экстрадицию как в США, так и в Россию. Дело в том, что согласно законодательству Чешской Республики, решения об экстрадиции принимают суды, однако заключительный вердикт выносит министр юстиции.

Как сообщил председатель апелляционного суда Карел Шемек (Karl Šemík), какие-либо причины для недопустимости выдачи Никулина американским властям отсутствуют. По его словам, целью судебного разбирательства было выяснить, действительно ли россиянин совершил вменяемые ему преступления.

В тоже время, как сообщает «КоммерсантЪ» Евгения Никулина задержали в Чехии в октябре 2016 года. В России ему предъявили обвинения в том, что он что он украл $ 3,5 тыс. у пользователей электронной платежной системы Webmoney в 2009 году. В том же году Коптевский районный суд Москвы выдал ордер на арест господина Никулина за совершенную кражу. После этого Россия обратилась с просьбой экстрадиции подозреваемого в Россию. Суд в Чехии одобрил экстрадицию россиянина в США в ноябре 2017 года, но он так и не был до сих пор выслан.

Ранее представители российских властей заявляли о том, что не допустят выдачи соотечественника американцам. Россия настаивает на экстрадиции Никулина на родину, выдвинув против него обвинения в online-краже, имевшей место в 2009 году.

«Господин Никулин опасается, что в случае его экстрадиции в США, дело не будет рассмотрено справедливо и поэтому он решил попросить о предоставлении гуманитарного убежища», – прокомментировал решение суда чешский адвокат Никулина Мартин Садилек в интервью «Radio Praha».

В январе 2018 г. российский адвокат «хакера» Владимир Макеев в интервью «Известиям» рассказал о «смертном приговоре», которым для него становится пребывание в чешской тюрьме и резком ухудшении здоровья задержанного россиянина, сообщает «Radio Praha». Тюремная служба Чехии эти заявления опровергла. Судя по документам имеющимся у адвокатов, после ареста Евгений Никули в течение пяти дней насильно удерживался в психиатрической лечебнице, где ему кололи сильнодействующие препараты.

И в дело вступил президент Милош Земан – он настаивает на выдаче Евгения Никулина российской стороне. Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан получил от президента республики Милоша Земана рекомендацию выдать россиянина Евгения Никулина, задержанного в Праге полтора года назад по запросу Вашингтона, России, а не США.

«Действительно, в этом году состоялись две встречи, когда президент попросил меня не высылать российского гражданина США, а передать его в Россию», – рассказал Роберт Пеликан.

Однако обратим на еще одну интересную особенность этого дела: чешские адвокаты по утверждению «Radio Praha» охотно дают интервью российским новостным агентствам. И это история наводит на мысль о теснейшей влиянии ФСБ, которое имеет очень прочные позиции в Чехии на всех уровнях, включая и местную прессу, которой успешно скармливают любую дезинформацию.

Впрочем это далеко не единственный пример влияния российских спецслужб на на внутреннею политику Чехии. Два года назад в Ливане были похищены чешские граждане. Похитители договорились с чешскими властями об освобождение ранее задержанного ливанца Али Файяда в обмен на заложников. Али Файяда так же должны были экстрадировать в США.

Американское посольство в Чехии разразилось тирадой в адрес чешских властей по поводу освобождения ливанца Али Файяда (Таана), выдачи которого американцы ждали почти 2 года – с весны 2014, пишет группа «Информационное сопротивление».

Если бы Фаяд был выдан в США, там его гарантированно бы ждал пожизненный приговор по целому букету статей, в том числе и в заговоре с целью убийства американских военнослужащих, которые помогают коломбийскому правительству бороться с ФАРК. Поскольку Фаяд предлагал агентам ФБР в Праге продать именно ПЗРК.

Инцидент с похищением чехов в Ливане и вынужденным освобождением Фаяда безусловно являются нелицеприятным моментом для американцев.

Но с другой стороны, именно эта история полностью вскрыла теснейшую координацию между ФСБ, которые имеют очень прочные позиции в Чехии, и «Хизбуллой» уже в самом Ливане.

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»