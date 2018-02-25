«Вы – убийцы». О геноциде крымскихтатарского населения

Российский журналист Тверской обвинил соотечественников в геноциде крымских татар.

Российские оккупанты планомерно уничтожают крымских татар, пока мир молчит. Об этом рассказал российский журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook.

Крымскотатарский язык остался всего в нескольких школах в Крыму (а их там больше 600) в качестве сокращенных, факультативных часов.

Сотни детей остались без своих отцов, которых похитили, убили или бросили в тюрьмы.

Тысячи больших и дружных семей разделены, людские связи разрезаны поживому. Разорваны и растерзаны сердца любимых и родных людей.

Крымских татар осталось меньше 200 тысяч. Их лишили своей родной земли, своего воздуха, своей удивительной и неповторимой красоты природы, своих домов и надежды на долгожданную свободу и мир. Их вычеркивают из истории, их целенаправленно уничтожают и стирают с лица Земли.

Крымскотатарский язык остался всего в нескольких школах в Крыму (а их там больше 600) в качестве сокращенных, факультати… Опубліковано Александром Тверским 25 лютого 2018 р.

Их лишают языка, культуры, разрушают их памятники – убивают целый народ по принципу национальной принадлежности. Их гонят, преследуют и держат в постоянном страхе.

Это называется геноцид, который принесли с собой на чужую землю и с ненасытной жаждой насилия потомственных палачей устроили российские оккупанты.

Происходит искоренение целой нации. Так за века депортаций и истреблений непокоренной, мужественной, гордой и несломленной нации.

Мир молчит. Мир глух и слеп к горю этого многострадального народа.

Я не знаю, что мне делать.

Просто помните о боли этих людей.

И никогда не забывайте – кто виноват, кто вторженец, кто убийца. Россиянин. Русский. Оккупант.

Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!

Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.

Что мне жизнь… ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,

День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.

Я поклялся светом ясным тьму прогнать с моей земли,

Сколько можно, чтоб друг друга братья видеть не могли?

Если ж я, поклявшись светом — и не вспыхну, не сгорю,

Реки слёз пусть станут морем, превратившись в кровь мою.

Я поклялся пред народом его горе остудить,

Сколько можно гнить живыми и под вечным тленом жить?

Если ж я смогу спокойно эту боль перенести,

Пусть застынет чёрной кровью сердце у меня в груди

Я хочу еще раз оставить тут этот гимн великого крымскотатарского народа. Может в ком-то отзовется их боль и для кого-то хотя бы на мгновение прояснится вся их тяжелейшая судьба.

Александр Тверской, Facebook