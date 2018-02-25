В Санкт-Петербурге на акции памяти Немцова задержали активиста с украинским флагом

Кроме задержания в Санкт-Петербурге активиста движения «Солидарность» Шипицына, в Москве, так же, задержали трех активистов пришедших на «Марш памяти Бориса Немцова».

В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения «Солидарность» Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины. Об этом сообщает телеканал «Дождь», который также публикует видео задержания активиста.

По данным «Дождя», причину задержания полицейские не назвали.

Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

«Сижу в автозаке перед 21 оп, куда приаезли из 59. Изьяли флаг и шарф и состоялась беседа с майором ЦПЭ га предмет соблюдения конституции и войны с Украиной. Пока обвиняют по 20.3», – написал после задержания сам Владимир Шипицин в Facebook.

Сижу в автозаке перед 21 оп, куда приаезли из 59. Изьяли флаг и шарф и состоялась беседа с майором ЦПЭ га предмет соблюдения конституции и войны с Украиной. Пока обвиняют по 20.3 Опубліковано Vladimir Shipitcyn 25 лютого 2018 р.

Позже его соратники ожидающие освобождение задержанного сообщили, о том, что с ним работает общественная защита.

«О том, что с согласованной акции можно так же отправиться в участок, как и с несогласованной. Сидим ждем Владимира Шипицына в 21о. п. Калининского района. Общественная защитница из ГПЗ передала ему доверенность и бланки заявлений», – пишет Ольга Смирнова на своей странице в Facebook.

О том, что с согласованной акции можно так же отправиться в участок, как и с несогласованной. Сидим ждём Владимира Шипиц… Опубліковано Ольгою Борисовною Смирновою 25 лютого 2018 р.

В то же время, в Москве на акции памяти Немцова участникам запретили пронести плакат «Я против аннексии Крыма».

Как сообщает российская служба «Радио Свобода», у места сбора участников акции досматривали сотрудники полиции.

«Они, в частности, не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать» и «Я против аннексии Крыма». От активистов «Открытой России» потребовали вырезать из плакатов логотипы движения», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Twitter появилось фото немногочисленной акции памяти Немцова, которая проводилась в воскресенье днем на Майдане Независимости в Киеве.

Кроме того на марше памяти Бориса Немцова задержали по меньшей мере троих человек.

У рамок на входе на марш был задержан Даниил Двинских. Как активист рассказал «ОВД-Инфо», на входе для людей с атрибутикой он попросил пропустить его быстрее, так как у него был один маленький плакат с лозунгом «Борись». Полицейские попросили у молодого человека документы и, сославшись на то, что паспорт мятый, Двинских задержали. Сейчас активист находится в автозаке – по его словам, с «провокатором, который ругался матом».

На входе на марш также задержали одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника, сообщил «ОВД-Инфо» основатель «Комитета нации и свободы» Владимир Басманов. Полицейские не пропустили баннер националистов с надписью «Русский, проснись! Русский, борись!», а также флаги с кельтским крестом. Задержанные находятся в ОВД «Тверское».

Позже Ратникова и его помощника отпустили из отдела полиции «Тверской» без протокола. Баннер «Русский, проснись! Русский, борись!» изъяли на экспертизу.

Так же Даниил Двинских сообщил, что его отпустили из отдела полиции «Тверской». На молодого человека составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 19.16 КоАП (умышленная порча паспорта).

«Гуляй Поле» напоминает, что мероприятия в память об убитом Борисе Немцове прошли в нескольких российских городах. Так же «Гуляй Поле» сообщало, что Роман Цимбалюк собственный корреспондент «УНИАН» в Москве опубликовал видео с «Марш памяти Бориса Немцова».

Ранее, как сообщало «Гуляй Поле», Санкт-Петербурге вечером 21 февраля у здания генерального консульства Украины состоялась акция к четвертой годовщине событий на Майдане. Около 10 активистов, среди которых был и Владимир Шипицин, пришли к дипмиссии, чтобы почтить память погибших во время Революции Достоинства.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что активист Владимир Шипицин принявший участие в акции памяти героев Небесной сотни, ранее подвергся нападению. Это произошло 18 февраля на акции в поддержку крымскотатарских активистов преследуемых оккупационными властями в Крыму.

«Дождь»