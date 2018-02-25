Москва. Марш памяти Бориса Немцова

Опубликовано видео с «Марш памяти Бориса Немцова» в Москве.
Это мой любимый жанр. Видео без комментариев и оценок. Все можно увидеть своими глазами и сделать вывод о событии, пишет Роман Цимбалюк собственный корреспондент «УНИАН» в Москве.
Добавлю только несколько строчек Андрея Орлова (Орлуши):
Оппозиция идет с друг другом споря,
Дети триколорами махают.
Мне, блять, очень не хватает Бори.
Просто, сука, Бори не хватает.
Оппозиция идёт с друг другом споря,Дети триколорами махают.Мне, блять, очень не хватает Бори.Просто, сука, Бори не хватает.
Опубліковано Андреєм Орловим 25 лютого 2018 р.
«Гуляй Поле» напоминает, что мероприятия в память об убитом Борисе Немцове прошли в нескольких российских городах.