Самые страшные для российской элиты санкции – перекрыть поставки ей кокаина.

Очень меня беспокоит история с арестом сотен киллограм кокса в российском посольстве в Аргентине. Если кокаин вовремя в Москву не подвезут – вся путинская система рассыпется как карточный домик, пишет Игорь Эйдман Facebook.

Машина ТВ-пропаганды без кокаина заглохнет, как автомобиль без горючего. Кто же на трезвую голову будет весь этот бред сочинять, нести, орать, собачиться и в драку лезть? Минобороны без кокса тоже нельзя, а то протрезвевшие вояки поймут куда вляпались и драпанут из Сирии и Донбасса. Да и МИДу допинг нужен, как без него так нагло врать и хамить.

Роман с кокаином :)Очень меня беспокоит история с арестом сотен киллограм кокса в российском посольстве в Аргентине. Ес… Опубліковано Игорем Эйдманом 23 лютого 2018 р.

Пока чиновники под кокаином, им санкции не страшны. Назло врагам помидоры и яблоки бульдозерами давят.

Ничего не напоминает? Из медицинского справочника: «Кокаин дает самоуверенность. Человек ощущает себя во всем правым, все, что он делает – это единственно верные действия. Хорошо, что в подобном состоянии кокаинисты не способны довести начатое до логического завершения, иначе неразумные идеи и поступки, подкрепленные бредом величия и миссии, могли бы привести к весьма плачевным последствиям». Так это же психологический портрет российской верхушки во главе с Путиным. Есть такое ощущение, что все важнейшие решения последних лет она принимала под коксом.

Игорь Эйдман, Facebook