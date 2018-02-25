Нацполиция Украины задержала и депортировала российского криминального авторитета

МВД обнародовало видео задержания российского криминального авторитета в Вышгороде. Преступника выдворили из Украины с запретом въезда на три года.

Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания российского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по прозвищу Хасан. Преступника задержали в Вышгороде под Киевом еще 23 февраля. Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

«56-летний гражданин РФ проживал в Украине без разрешительных документов. Миграционные органы приняли решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев-Москва», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, Хасан является членом незаконных вооруженных формирований, влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

Поліцейські затримали та видворили з України російського кримінального авторитета на прізвище "Хасан" #Київщина: Поліцейські затримали та видворили з України 🇺🇦 російського кримінального авторитета на прізвище "Хасан"56-річний громадянин Російської Федерації Домбаєв Заур Зеліхманович проживав в Україні без жодних дозвільних документів. Є членом незаконних збройних формувань і впливав на дестабілізацію та погіршення криміногенної обстановки.Встановлював контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угрупувань, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі (резонансні) злочини та приймав безпосередню участь у їх скоєні. Іноземець розвивав злочинні традиції, ідеї, погляди з метою залучення до злочинної діяльності молоді. Також матеріально підтримував засуджених, звільнених з місць позбавлення волі та впливав на них. Підтримує тісні зв'язки з лідерами організованих злочинних угрупувань, які діють на території декількох регіонів, а також координує і узгоджує свої дії з особами криміногенного середовища та зі злодіями в Законі.Іноземця затримали у м. #Вишгород працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами з Департамент карного розшуку Національної поліції України, у рамках проведення загальнодержавних профілактичних заходів "Мігрант".Вишгородським РВ УМДС в Київській області ДМС України прийнято рішення примусово видворити нелегала з забороною в'їзду на територію України упродовж 3-х років. Чоловіка депортовано в Росію 23 лютого потягом "Київ-Москва".Арсен Аваков Національна поліція України Сергій Князєв Головне управління Національної поліції в Київській області Державна Міграційна Служба України #новини Опубліковано МВС України 25 лютого 2018 р.

Полиция установила, что он контролировал деятельность организованных преступных группировок, а также непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений, поддерживал тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, и действовал под руководством воров в законе.

Кроме того, россиянин пропагандировал преступные традиции, идеи, взгляды для привлечения молодежи в криминальный мир. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них.

С 10 февраля в Украине стартовала операция «Мигрант», целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране. Соответствующий приказ о проведении операции подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает «Левый Берег».

«Это лидеры преступных групп, «воры в законе». Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны обладать информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников», – прокомментировал старт операции «Мигрант» Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Нацполиции

По его словам, оценка результатов работы каждого региона будет проводиться исключительно по результатам выдворения или пресечения преступлений лицами, которые прибывают в Украину с целью организации противоправной деятельности. Поэтому злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственного участия в реализации самого преступления.

Он отметил, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе и государстве в целом.

«Гуляй Поле»