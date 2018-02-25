Как захватывали Крым. Признание российских оккупантов

В эфире российского телеканала «Звезда» российские военные открыто рассказывают, как проводилась операция по оккупации Крыма.

Покажите это видео тем, кто будет вас уверять, что Крым добровольно захотел отделиться от Украины в Россию, пишет Александр Иволта на страницах группы «Интересное, полезное и важное для всей семьи Кривой Рог» в Facebook.

Как русские фашисты захватывали Крым.

ТВ – «Служу нацистской России».

Покажіть це відео тим, хто буде вас запевняти, що Крим добровільно захотів відділитись від України до Росії.Як російські фашисти захоплювали Крим.ТВ — "Служу нацистській Росії"———————Ага, добровільно. А за якими законами і якої країни? В Україні тоді взагалі не було законів про референдум, а значить ніякого значення не має хто б що не голосував. А в Московії взагалі вони заборонені, тим більше по відділенню частини своєї імперії .. А якщо не за законами, значить беззаконня. Значить у себе вдома не можна, а в чужій країні під дулами автоматів можна? Опубліковано Александром Иволтою 12 лютого 2018 р.

Ага, добровольно. А по каким законам и какой страны?

В Украине тогда вообще не было законов о референдуме, а значит никакого значения не имеет кто бы что не голосовал.

А в Московии вообще они запрещены, тем более по отделению части своей империи ..

А если не по законам, значит беззаконие.

Значит у себя дома нельзя, а в чужой стране под дулами автоматов можно?

Александр Иволта, Facebook