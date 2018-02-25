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Новости

Луценко предъявил доказательство личной связи Саакашвили и Курченко

«The Insider»
25 февраля 2018

Об этом свидетельствует аудиозапись телефонного разговора между Саакшвили и Курченко.

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили лично связывался с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко по телефону. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, продемонстрировав на брифинге аудио разговора, передает «The Insider».

По его словам, правоохранители задержали помощника Саакашвили Севериона Дангадзе, который выступал посредником в переговорах, со второй попытки.

«Во время первой попытки Дангадзе убежал, но нами был задержан человек по имени Назар, который работает в секретариате парламентского комитета по вопросам антикоррупционной деятельности. У него было изъята сумку с документами, в которых полностью прослеживается финансирования политсилы Саакашвили», – сказал Луценко .

Сам Северион Дангадзе был задержан позже при попытке бегства из Украины в Россию. Теперь ему предъявят обвинение в государственной измене.

«The Insider»

Tags: курченко, Луценко, Михаил Саакашвили, Украина

© Гуляй Поле

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