Экс-директор ФСБ Патрушев причастен к операции поставки «кокаина» из Аргентины

Доставка чемоданов партии осуществлялась самолетом секретаря Совбеза РФ Патрушева.

Бывший директор ФСБ России Николай Патрушев, который сейчас занимает должность секретаря Совбеза РФ, причастен к поставке из Аргентины в РФ чемоданов с мукой, на которую в ходе спецоперации аргентинская полиция заменила 389 кг кокаина. Об этом в своем расследовании пишет британская газета «The Telegraph».

В декабре 2017 Патрушев посетил Аргентину. Публичной целью его поездки было совещание с президентом Аргентины Маурисио Макри, но у него была также другая миссия, пишет издание. По данным газеты, российские спецслужбы организовали доставку муки самолетом Патрушева.

В статье газеты говорится, что чемоданы с наркотиками обнаружил российский посол Виктор Коронелли в декабре 2016 года и сообщил о них полиции. В 12 чемоданах, принадлежащих дипмиссии, находились почти 389 кг кокаина стоимостью 50 млн евро в России.

Аргентинская полиция заменила кокаин мукой, установила устройства слежения и начала длительную операцию совместно с российскими властями. Фиктивный наркотик почти год пролежал на складе, поскольку бухгалтера посольства Али Абьянова, который должен был перевезти наркотики, уволили.

После того, как от него поступил запрос доставить груз в Россию, правоохранители решили действовать.

Полиция Аргентины арестовала подозреваемых Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, которые пытались найти чемоданы. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin – Российские православные меценаты в Латинской Америке). Основной этап операции окончательно завершился в среду, 21 февраля, арестами в Аргентине Ивана Близнюка, офицера полиции Буэнос-Айреса (сына русских эмигрантов), который якобы приобрел кокаин и организовал его хранения в посольстве, и Александра Чикало, местного механика русской национальности, обвиняемого в перевозке чемоданов в аэропорт.

Таинственный российский бизнесмен, который фигурирует в деле как «Сеньор К» и который, по данным полиции, является руководителем преступной сети, все еще в розыске. Он может жить в Германии.

Напомним, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в пятницу, 23 февраля, заявила, что кокаин или муку не доставляли дипломатической почтой. Она утверждает, что кокаин готовил к отправке «сотрудник технического состава», у которого не было дипломатического паспорта и права на формирование дипломатической почты.

«The Telegraph»