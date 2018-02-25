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Новости

Экс-директор ФСБ Патрушев причастен к операции поставки «кокаина» из Аргентины

«The Telegraph»
25 февраля 2018

Доставка чемоданов партии осуществлялась самолетом секретаря Совбеза РФ Патрушева.

Бывший директор ФСБ России Николай Патрушев, который сейчас занимает должность секретаря Совбеза РФ, причастен к поставке из Аргентины в РФ чемоданов с мукой, на которую в ходе спецоперации аргентинская полиция заменила 389 кг кокаина. Об этом в своем расследовании пишет британская газета «The Telegraph».

В декабре 2017 Патрушев посетил Аргентину. Публичной целью его поездки было совещание с президентом Аргентины Маурисио Макри, но у него была также другая миссия, пишет издание. По данным газеты, российские спецслужбы организовали доставку муки самолетом Патрушева.

В статье газеты говорится, что чемоданы с наркотиками обнаружил российский посол Виктор Коронелли в декабре 2016 года и сообщил о них полиции. В 12 чемоданах, принадлежащих дипмиссии, находились почти 389 кг кокаина стоимостью 50 млн евро в России.

Аргентинская полиция заменила кокаин мукой, установила устройства слежения и начала длительную операцию совместно с российскими властями. Фиктивный наркотик почти год пролежал на складе, поскольку бухгалтера посольства Али Абьянова, который должен был перевезти наркотики, уволили.

После того, как от него поступил запрос доставить груз в Россию, правоохранители решили действовать.

Полиция Аргентины арестовала подозреваемых Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, которые пытались найти чемоданы. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin – Российские православные меценаты в Латинской Америке). Основной этап операции окончательно завершился в среду, 21 февраля, арестами в Аргентине Ивана Близнюка, офицера полиции Буэнос-Айреса (сына русских эмигрантов), который якобы приобрел кокаин и организовал его хранения в посольстве, и Александра Чикало, местного механика русской национальности, обвиняемого в перевозке чемоданов в аэропорт.

Таинственный российский бизнесмен, который фигурирует в деле как «Сеньор К» и который, по данным полиции, является руководителем преступной сети, все еще в розыске. Он может жить в Германии.

Напомним, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в пятницу, 23 февраля, заявила, что кокаин или муку не доставляли дипломатической почтой. Она утверждает, что кокаин готовил к отправке «сотрудник технического состава», у которого не было дипломатического паспорта и права на формирование дипломатической почты.

«The Telegraph»

Tags: Александр Чикало, Али Абыянов, Аргентина, Виктор Коронелли, Иван Близнюк, кокаин, Патрушев, посольство, Россия

© Гуляй Поле

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