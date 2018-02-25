В России проводят мероприятия памяти Немцова

В российских городах проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в Москве 27 февраля 2015 года.

В частности, митинг проходит в Казани, где на акцию вышли около 100 человек, среди них – сторонники «Открытой России», политик Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак, передает местное издание «Казанский Репортер».

Шествие и митинг прошли в Новосибирске: там колонна прошла по центральной улице города до памятника жертвам политических репрессий, где начался согласованный с властями митинг. В шествии приняли участие 80 человек, в митинге – около 100, передает «Интерфакс».

Акция, проведение которой согласовано с властями, пройдет и в Москве: сбор участников состоится в 13:00 на Страстном бульваре, колонна будет двигаться по бульварам с окончанием шествия на проспекте Сахарова.

Как отмечают организаторы марша Немцова, главное требование акции – привлечение к ответственности заказчиков убийства политика.

С 10:00 движение на внутренней стороне Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспекте Академика Сахарова от Бульварного кольца перекрыто.

С 14:00 митинг пройдет в Санкт-Петербурге на площади Финляндского вокзала.

Акции согласованы также в Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону и в ряде других городов России. Кроме того аналогичные мероприятия запланированы в других странах, в частности в Украине, Чехии, США, Германии, Великобритании, Литве и др.

Как известно, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.

На скамье подсудимых по подозрению в причастности к его убийству оказались бывший офицер батальона «Север» Заур Дадаев, Темирлан Ескерханов, Хамзат Баха и брать Губашевы.

29 июня в России присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве Немцова. 13 июля суд приговорил главного подозреваемого – Заура Дадаева – к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. российских рублей. Другие подозреваемые получили длительные сроки лишения свободы.

«Гуляй Поле» сообщает, что Роман Цимбалюк собственный корреспондент «УНИАН» в Москве опубликовал видео с «Марш памяти Бориса Немцова».

«Казанский Репортер»