Как Россия украла Крым. Четыре года с момента незаконной аннексии

Ночью 22 февраля 2014 года самые влиятельные представители российской власти собрались на встречу в Кремле. Именно там они договорились захватить украинский Крым.

Это уже потом они будут усердно работать над тем, чтобы придать этому решению видимость легитимности – в том числе инсценировав проведение фальшивого референдума – однако именно та ночная встреча между президентом Владимиром Путиным и его силовиками имела целью окончательно решить судьбу жителей Крыма, пишет министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на страницах правительственного портала Великобритании, перевод статьи на русский опубликовала «Европейская Правда».

Мы знаем это, потому что Путин сам об этом рассказал.

В документальной ленте для российского телевидения, которая вышла в эфир в 2015 году, президент сам описал очередность событий.

Он решил отобрать Крым во время того тайного совещания в Кремле за три недели до фальсифицированного референдума. А все дальнейшие утверждения, что он, дескать, стремился защитить народ региона или выполнить желание тамошнего населения, были – исходя из личного признания Путина – абсолютно лживыми.

Именно так Россия захватила 27 тысяч квадратных километров украинской земли и нарушила главный принцип международного права, который говорит, что государства не могут силой увеличивать свою территорию или менять границы.

Путин формально аннексировал Крым к Российской Федерации 18 марта 2014 года. Четыре года спустя мы должны вспомнить чудовищность этого поступка и удвоить решимость по защите наших ценностей и поддержке международного права.

Такого не было с 1945 года.

Захват Россией территории Крыма стал первым случаем силовой аннексии в Европе и первой попыткой силой перекроить европейские границы с тех времен.

Совершив это, Россия нарушила столько международных соглашений, что их даже сложно перечислить. Вот несколько примеров: Путин растоптал статью 2 Устава ООН, Хельсинкский заключительный акт и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Он также нарушил обязательство, которое Россия взяла на себя по Будапештскому меморандуму от 1994 года, а именно об обещании «уважать границы Украины» и «воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины».

Аннексировав Крым, Путин пошел дальше, разжигая и активно распространяя пламя конфликта на Востоке Украины. По сегодняшний день Россия продолжает поставлять своих солдат и танки в огромное пламя конфликта, которое уже унесло жизни более 10 000 человек и заставило 2,3 млн человек покинуть свои дома.

Рейс MH17 стал очередной жертвой этой трагедии, когда российская ракета, запущенная с территории, контролируемой пророссийскими боевиками, сбила в небе пассажирский лайнер, унеся жизни 298 невинных людей, включая 10 подданных Великобритании.

С того времени поступают сообщения из Крыма о репрессиях против коренного населения, крымских татар, и о запугивании тех, кто выступал против российской аннексии. Несмотря на постоянные призывы со стороны ГА ООН, Россия отказывается допустить на полуостров международные правозащитные миссии.

Напоследок отмечу, почему настолько важно придерживаться принципа: государства не должны силой менять границы или приобретать территорию силовым путем. От того, будет ли мир соблюдать этот принцип, зависит безопасность каждой нации.

Именно поэтому судьба Крыма имеет значение для всех нас.

У всех нас есть обязательства взвешенно и решительно выступить против России. Это значит – поддерживать санкции, введенные против РФ за аннексию Крыма, до тех пор, пока регион будет оставаться под контролем Кремля, а также сохранять дальнейшие, более сильные санкции – пока не выполняются Минские договоренности.

Эти шаги должны продемонстрировать, что ни одна страна, независимо от ее размера, не может расчленить своего соседа и нарушить международное право без последствий для себя.

И вместе с тем, четко придерживаясь наших принципов, мы также должны решительно и целенаправленно сотрудничать с Россией. Мы должны четко и прямо говорить о нашей обеспокоенности действиями Кремля.

И здесь нет никаких противоречий между диалогом и сдерживанием. Наоборот, эти подходы могут усиливать друг друга, и я подчеркивал это во время своего визита в Москву в декабре 2017 года.

Великобритания и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН несут особую совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Наш лозунг в отношениях с Россией должен быть таким: «сотрудничай, но будь внимателен». При этом обе составляющие этой формулы должны выполняться одинаково решительно.

Но в то же время мы никогда не должны забывать об ужасных последствиях той встречи в Кремле поздно ночью 22 февраля.

Борис Джонсон