Сообщение с критикой британской внешней политики размещено пресс-службой посольства на сайте дипмиссии. В заключение особо подчеркивается «непричастность» России к российской агрессии против Украины.

В посольстве России в Великобритании ответили на статью британского министра иностранных дел Бориса Джонсона к четвертой годовщине оккупации Крыма. Комментарий пресс-секретаря посольства размещен на сайте российской дипмиссии в Великобритании.

В комментарии отмечается, что посольство несогласно с рядом тезисов в статье министра. В частности, по псевдореферендуму в Крыму.

Россияне настаивают, что голосование в Крыму было «актом самоопределения народов, что закреплено в Уставе ООН». В заявлении утверждается, что крымский псевдореферендум был таким же демократическим, как голосование британцев о независимости Шотландии или о выходе из ЕС.

«Как представляется, демократическое волеизъявление народа должно быть главным критерием при оценке политических событий, где бы они ни происходили. В этом случае полезным примером является британский опыт, когда речь идет о выходе из ЕС, Фолклендах, Гибралтаре или Шотландии», – заявили в российском посольстве .

Помимо сравнения «референдума»В заявление особо подчеркнули роль и место Минских соглашений. Россия, как и прежде отвергает свою причастность к агрессии против Украины.

«В русле хорошо известной британской позиции Б.Джонсон требует от России выполнить Минские соглашения. Вынуждены напомнить, что эти соглашения были заключены между Киевом, Донецком и Луганском, а не с Москвой. Именно указанные три стороны должны воплощать договоренности в жизнь через прямой диалог. Главная ответственность при этом лежит на властях Украины, которые вместо поиска урегулирования пытаются изолировать восточные регионы в экономическом отношении, отказываются осуществлять политические меры, закрепленные в Минске, а недавно придали своей обструкционной линии юридическую силу, приняв закон о «реинтеграции» Донбасса, который фактически хоронит все договоренности. Мы не видели какой-либо реакции Лондона на этот закон. Не реагирует Великобритания и на недавний погром в Российском центре науки и культуры в Киеве, который, кстати, живо иллюстрирует, что происходило бы в Крыму, если бы жители полуострова не проявили достаточно смелости и мужества в 2014 г.», – отмечают в сообщении.

Пресс-секретарь российского посольства в Британии позволил себе дать рекомендации властям стран о том, что «британским властям пора пересмотреть свое отношение к происходящим на Украине процессам. В противном случае бесконечное выдвижение необоснованных обвинений в адрес России лишь посылает неверные сигналы и поощряет киевский режим к продолжению его саморазрушительной политики».

«Гуляй Поле»