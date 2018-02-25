В кибератаках на сайты организаторов Олимпиады подозревают Россию

Такое мнение озвучили представители военной разведки США, на условиях анонимности. При этом отмечается,что за атаками стоят российские кибервойска, имитировавшие атаку в «стиле» Северной Кореи.

По данным разведки США, сбой в работе сайта организаторов зимней Олимпиады в Пхеньчхане произошел из-за атаки российских военных шпионов, которые взломали несколько сотен компьютеров в «стиле» Северной Кореи. Об этом пишет «The Washington Post» со ссылкой на двух американских чиновников, предоставивших информацию на условиях анонимности.

«Они сделали это, чтобы взлом выглядел, будто вторжение было проведено Северной Кореей», – заявили источники в разведке.

По данным разведки, по состоянию на начало февраля ГРУ РФ имело доступ к 300 компьютерам, связанным с Олимпийскими играми. В управлении Нацразведки США от официальных комментариев по этому поводу воздержались.

Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что хакерская атака «была возмездием за запрет МОК на участие российской команды в зимних ОИ из-за допингового скандала».

В США допускают, что россияне могут попытаться сорвать Церемонию закрытия ОИ, которая состоится в воскресенье, 25 февраля.

«Мы внимательно наблюдаем за этим. По сути, это корейская проблема. Но мы поможем корейцам по их просьбе», – отметил источник в разведке.

По информации западных спецслужб, кроме атаки на серверы ОИ в Южной Корее в день начала Олимпиады шпионами из ГРУ были взломаны маршрутизаторы и развернуты новые вредоносные программы. Такой доступ к сети может обеспечить сбор разведданных или сетевые атаки. Неизвестно, были ли сбои в ходе церемоний открытия ОИ результатом такого доступа.

По данным экспертов, разработка вредоносных программ для маршрутизаторов является очень дорогостоящей и Россия, скорее всего, «будет использовать ее только там, где она способствует достижению важной цели».

По данным спецслужб США, хакеры из ГРУ предположительно работают в Главном центре специальной техники – подразделение активно участвовало в информационной войне против Запада и занималось кибератакой NotPetya, которая поразила компьютеры в Украине в прошлом году.

Как известно, оргкомитет ОИ – PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Games (POCOG) заявил о том, что в Пхенчхане во время церемонии открытия зимних Олимпийских Игр серверы организаторов ОИ подверглись кибератаке.

В POCOG также заявили, перебои в работе серверов не повлияли на безопасность системы или безопасность спортсменов либо зрителей во время церемонии открытия ОИ.

Организаторы зимних ОИ подтвердили кибератаку на теле– и интернет-ресурсы Олимпиады во время церемонии открытия 9 февраля.

«The Washington Post»