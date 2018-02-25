ФСБ-правление в ОРДЛО. Как происходят зачистки в оккупационных администрациях

Кто и за что наградил Корнета и почему Захарченко слил своего «министра», а так же другие события прошедшей недели в ОРДЛО.

Одним из ярких проявлений нынешнего прямого ФСБ-правления в ОРЛО стало то, что людей экс-главаря «ЛНР» Плотницкого теперь садят за «терроризм». Об этом и о других главных событиях за последние семь дней, произошедших на территории оккупированных районов Донбасса, пишет в обзоре на страницах «Деловой Солицы» Олег Полищук.

Кто и за что наградил Корнета

На прошедшей неделе на оккупированной Россией части Луганщины «награды» таки нашли своего «героя» – главным триумфатором стал «глава МВД ЛНР» Корнет, чья звучная фамилия запомнилась многим за пределами ОРЛО в ноябре прошлого года, когда данный коллаборант успешно свергнул с «престола» своего тогдашнего шефа Плотницкого и помог взять бразды правления в квазигосударственном образовании «коллеге»-чекисту Пасечнику. И вот теперь последний уже в статусе главаря «ЛНР» наградил Корнета «в честь 23 февраля» фейковым «орденом за доблесть I степени». Впрочем, это мало кого удивило, тем более что у главмента всех ОРЛО на его форме «генерал-майора полиции ЛНР» и ранее висело таких «медалек» штук пять или шесть. Зато другая, менее блестящая «награда» Корнета, о существовании которой стала известно только в прошлый понедельник, выглядит более знаковой и значимой.

Речь идет о том, что «глава МВД «ЛНР» получил от «главы МВД «ДНР» Дикого нагрудный знак «отличник полиции», о чем радостно отрапортовал 19 февраля сайт «ведомства» Корнета. И разместил «пояснительную записку» к данному знаменательному событию такого содержания (орфография намеренно сохранена – ред.): «В течение нескольких суток под руководством и личным контролем И.А. Корнет силовиками ЛНР была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Республики для совершения ряда резонансных диверсионно-террористических актов. А в результате реализованных оперативно-розыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности нескольких руководителей госструктур и органов власти ЛНР к деятельности украинских спецслужб».

То есть из данного сообщения можно сделать вывод, что Корнет стал «отличником» в глазах представителя соседнего филиала ФСБ Дикого именно благодаря ноябрьскому «антиплотницкому перевороту». Между прочим, датировано «удостоверение о награждении» еще 29 декабря 2017 года, а обнародовано только теперь. И все, видимо, потому, что последние месяцы продолжалась подковерная борьба в коллаборантских кругах ОРДО между ставленником Лубянки Диким и сурковцем Захарченко, которая, похоже, окончилась победой чекистов. И тут особенно кстати стало тиражирование слухов о судьбе другого протеже путинского помощника Суркова и личного врага того же Корнета – Плотницкого. А недоброжелатели «Колывана» утверждают, что теперь он «отдыхает» не в своем роскошном особняке в Подмосковье, а в петербургском СИЗО «Кресты». Правда ль это или вымысел, пока сказать сложно, однако такой информационный фон стал еще одним мотивом для Корнета, чтобы похвастаться своей «наградой» от «коллеги» Дикого.

Пасечник добивает «плотницких»

Пока младшего подельника Пасечника охватывают приступы тщеславия, самому управителю российской оккупационной администрации в ОРЛО некогда заниматься самолюбованием. Тем более что лубянские кураторы «и. о. главы ЛНР» возлагают на него свои надежды, ведь не зря же Пасечник окончательно отжал у Плотницкого главное кресло в сепаратистском движении «Мир Луганщине», откуда уже собрался на «выборы» осенью 2018-го. В результате подшефный проявляет особую ретивость в «поиске» украинских «шпионов», чем, в принципе, отличался и раньше, вешая обвинения в «диверсионной деятельности» на всех, кто только попадется под руку его «МГБ». Теперь же в оккупированном Луганске и окрестностях отправляют «на подвал» не только простых жителей, а и конкурентов-«плотницких».

Например, на прошедшей неделе в «ЛНР» произошло два показательных случая. Первый – задержание в одном из луганских жилмассивов 69-летней пенсионерки Анастасии Мушниной, которую обвинили не только в агитации за Украину, что, видимо, действительно имело место, но и в «пособничестве украинской ДРГ». Затем «борцы с экстремизмом» провели на квартире у несчастной бабушки обыск, где неожиданно «нашли» целый арсенал взрывчатки. То есть все в нынешних традициях оккупантов, которые продолжают кошмарить оставшихся в оккупации луганчан. Зато второй случай оказался одним из ярких проявлений нынешнего прямого ФСБ-правления в ОРЛО – за «терроризм» посадили бывшего «министра связи и массовых коммуникаций» Сурженко.

Якобы именно он недавно стрелял по Луганскому телецентру из гранатомета, в результате чего была повреждена на короткое время трансляция только одного телеканала – «Россия 24», все же другие кабели пропагандистов на телевышке остались почему-то целыми. Судя по всему, Сурженко пользовался какой-то уникальной РПГ, которая в мотке из нескольких десятков кабелей выбирает одну-единственную жертву, впрочем, дело даже не в этом. А в том, что экс-«министр», уволенный в декабре прошлого года Пасечником, был особо приближенным к экс-главарю «ЛНР» Плотницкому. Таким образом, у бывших «хозяев жизни» при «Колыване» осталось для своего будущего лишь два варианта – либо уезжать, по примеру своего шефа, на российские просторы, где попасть в СИЗО и навсегда пропасть, либо остаться в Луганске, чтобы оказаться в своем родимом «подвале» и также исчезнуть безвозвратно. К слову, вся камарилья Пасечника зря радуются, так как они – следующие на очереди за «плотницкими».

Почему Захарченко слил своего «министра»

Пока в ОРЛО размышляли, что сделать с главным «связистом» Плотницкого, в соседних ОРДО также якобы произошел вип-арест – тамошние полицаи Дикого вроде как «приняли» несколько клерков «министерства угля и энергетики ДНР» во главе с самим «министром» Голенко. По крайней мере, об этом раструбил в соцсети «идейный новорос» Долгов, с помощью которого ФСБ-кураторы оккупированного Донбасса уже неоднократно тиражировали в информпространстве выгодные им месседжи. К примеру, именно Долгов одним из первых в ноябре 2017-го вбросил в интернет эпохальное видео прибытия Плотницкого в московский аэропорт «Шереметьево». А чуть позже он же троллил Захарченко фотографией стоящих на границе с Россией ПАЗиков, которые главарь «ДНР» намеревался выдать за произведенные на донецком заводе «Донгормаш» автобусы «Донбасс».

Само собой, об аресте Голенко официально никто не сообщал, а его фамилия продолжала числиться в составе «Совмина «ДНР», размещенного на «правительственном» сайте. Правда, ажиотаж подогрел еще один персонаж, находящийся «под крышей Лубянки» – Ходаковский, которому «его источники» подтвердили аресты в «минугле». Кстати, трактовки событий Долгова и Ходаковского отличаются тем, что, по версии первого, за Голенко взялись с подачи Захарченко и его «кошелька» Тимофеева по кличке Ташкент, а второй называет «министра угля», якобы переправленного уже в Россию, близким как раз к схемам главного «минсдоха» Тимофеева. Хотя одновременно оба рупора чекистов вскрыли отдельный интерес к угольному коллаборанту со стороны своих хозяев из ФСБ, который и был запрессован руками Дикого – одного из гебистских представителей в ОРДО.

Причем Голенко всегда ориентировался не столько на Захарченко с Тимофеевым, сколько на «и. о. министра промышленности и торговли «ДНР» Грановского, являющегося, несмотря на свою якобы «временную должность», постоянной «точкой сборки» всех бывших ахметовцев, перешедших на службу к оккупантам. Между прочим, именно Голенко ранее возглавлял украинское госпредприятие «Донецкая угольная энергетическая компания», входившую в зону совместных бизнес-интересов Ахметова и сына Януковича, Александра. То есть Захарченко с Ташкентом данный «министр» был мил постольку поскольку, поэтому, похоже, они просто решили слить Голенко ФСБ в надежде, что лубянские будут заняты и не придут за ними самими.

Олег Полищук, «Деловая Столица»