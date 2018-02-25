Российской сборной не позволят пройти под триколором на закрытие Олимпийских игр

Такое окончательное решение принял Международный Олимпийский комитет. На решение повлияли два допинг-скандала разразившиеся во время проведения Игр.

Российским спортсменам не разрешат идти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане 2018 года. Об этом пишет «Inside The Games».

Флаг России не будет поднят на церемонии закрытия Олимпиады, но санкции с Олимпийского комитета РФ могут быть сняты вскоре после окончания Игр, как только будет подтверждено, что никаких дополнительных положительных случаев применения допинга спортсменами из России не было.

Такое компромиссное соглашение было достигнуто в ходе почти четырехчасовых болезненных переговоров на заседании Исполнительного совета Международного Олимпийского комитета (МОК), а затем на неофициальных обсуждениях в Олимпийском клубе, пишет издание.

Два положительных теста на допинг российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане стали причиной, по которой санкции с Олимпийского комитета России не были сняты. Помимо нашумевшей истории о российском керлингисте Александре Крушельницком провалившем допинг-тест, вскрылся новый факт использования допинга российскими спортсменами.

Накануне допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на запрещенное вещество. Об этом говорится в заявлении Федерации бобслея России, оказавшемся в распоряжении «ТАСС».

Сергеева и Анастасия Кочержова в соревнованиях двоек показали 12-й результат на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных, — говорится в заявлении. – За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды» – говорится в заявлении.

Два года назад в организме Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, который стимулирует работу сердца. Позднее спортсменка была оправдана и дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил не получила. Причиной стало то, что мельдоний был включен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, а следы вещества обнаруживались в допинг-пробах спортсмена на протяжении нескольких месяцев после завершения приема. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что свойства мельдония не были изучены до конца, поэтому санкции к спортсменам, завершившим прием препаратов с мельдонием до его включения в список запрещенных, не применялись.

«Inside The Games»