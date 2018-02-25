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Новости

В России нет компромата на меня компромата, – Трамп

«Гуляй Поле»
25 февраля 2018

Президент США Трамп прокомментировал сообщение телеканала «Fox News» об отсутствии в России компрометирующих президента документов и свидетельств. Трамп так же подчеркнул, что предшествующая президентская администрация ничего не сделала, что бы противостоять России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России нет на него никакого компромата. Об этом Трамп заявил в своем Твиттере, комментируя сообщение телеканала «Fox News».

«У россиян не было никакой компрометирующей информации о Дональде Трампе», говорят на Fox News. Конечно же, не было, потому что ее нет и никогда не было», – заявил Трамп.

Президент США также назвал «охотой на ведьм» расследование о его возможной связи с Россией на выборах и «незаконным позором», а также заявил, что его предшественник – Барак Обама – ничего не сделал, чтобы противостоять России.

«Гуляй Поле»

Tags: выборы, выборы в США, Дональд Трамп, компромат, Россия, США

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