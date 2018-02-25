В России нет компромата на меня компромата, – Трамп

Президент США Трамп прокомментировал сообщение телеканала «Fox News» об отсутствии в России компрометирующих президента документов и свидетельств. Трамп так же подчеркнул, что предшествующая президентская администрация ничего не сделала, что бы противостоять России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России нет на него никакого компромата. Об этом Трамп заявил в своем Твиттере, комментируя сообщение телеканала «Fox News».

«У россиян не было никакой компрометирующей информации о Дональде Трампе», говорят на Fox News. Конечно же, не было, потому что ее нет и никогда не было», – заявил Трамп.

“Russians had no compromising information on Donald Trump” @FoxNews Of course not, because there is none, and never was. This whole Witch Hunt is an illegal disgrace…and Obama did nothing about Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2018

Президент США также назвал «охотой на ведьм» расследование о его возможной связи с Россией на выборах и «незаконным позором», а также заявил, что его предшественник – Барак Обама – ничего не сделал, чтобы противостоять России.

«Гуляй Поле»