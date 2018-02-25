В России никогда ничего не меняется

Путин не причина, Путин – всего лишь следствие существующей в России многовековой общественно-политической системы. А Филиповы для нее всегда найдутся…

Путин сравнил подвиг погибшего в Сирии летчика Филипова с подвигами героев Великой Отечественной войны. «Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил, и мы имеем полное право сравнить его и с героями-защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда» , – цитирует Аркадий Бабченко президента России Владимира Путина на страницах Facebook.

За Москву и Сталинград не скажу, а вот с защитниками Брестской крепости Владимир Владимирович абсолютно прав. Аналогия стопроцентная. Оккупировали Польшу, аннексировали Западную Беларусь, взяли штурмом Брестскую крепость, командующего гарнизоном генерала Плисовского расстреляли в Харьковской тюрьме, капитана Радзишевского, командующего непосредственно обороной Брестской крепости, расстреляли в Катыни, два месяца добивали по лесам польский гарнизон, добили, устроили геноцид местного населения – а через год сами героически погибли в этой же самой Бресткой крепости. Ну стопроцентная же аналогия, правда?

Путин сравнил подвиг погибшего в Сирии летчика Филипова с подвигами героев Великой Отечественной войны. "Он принял нерав… Опубліковано Аркадієм Бабченком 24 лютого 2018 р.

Я вам говорю – в этой стране никогда ничего не меняется. Будь у власти хоть царь, хоть коммунисты, хоть Путин. Веками одно и то же. Придти на чужую землю, убивать направо и налево, героически там сдохнуть, плакаться о том, какие же мы беззаветные герои все, сочинять героические мифы про героическую оборону, панфиловцев и матросовых, про «это вам за пацанов», хотя там просто арабская речь, и ненавидеть всех других, кто живет в реальности.

Путин – лишь следствие.

Аркадий Бабченко, Facebook