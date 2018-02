Менеджер российской «фабрики троллей» поселилась в США

Бывший менеджер иностранного отдела «фабрики троллей» переехала жить в США.

Бывший дежурный менеджер иностранного отдела «Агентства интернет-исследований» («фабрика троллей») Агата Бурдонова переехала в США. Об этом она рассказала на своей странице во «Вконтакте», передает телеканал «Дождь».

Два источника «Дождя», в прошлом работавшие на «фабрике троллей», рассказали, что Бурдонова и еще один бывший сотрудник агентства Максим Елфимов были помощниками руководителя отдела по СМИ и форумам «фабрики троллей» Катарины Аистовой. Аистова не попала в список Минюста США, в котором 13 человек обвиняются во вмешательстве в выборы президента США. При этом ее начальник, глава иностранного отдела «фабрики троллей» Джейхун Асланов в этом списке есть.

По словам собеседников «Дождя», Бурдонова и Елфимов работали в отделе Аистовой «дежурными менеджерами».

Агата Бурдонова – выпускница филологического факультета СПбГУ. В момент работы в «Агентстве интернет-исследований» она была старше большинства своих коллег, отлично владела английским языком, а также преподавала его.

Согласно информации со страницы Бурдоновой во «ВКонтакте», она переехала в США 7 декабря 2017 года. Она также завела канал на YouTube и блог в «Живом журнале». Там она рассказывает о своей жизни в США, а также подробности подачи документов на оформление SSN (Social Security Number – номер социального страхования, который могут получить граждане США, резиденты, люди, имеющие разрешение на работу в США и, в некоторых случаях, иностранцы, не имеющие права на работу в США).

В своем блоге она также рассказывает, что переехала в США вместе с мужем, и сейчас они живут в городе Белвью (штат Вашингтон). О своей нынешней работе Бурдонова не говорит. Она отказалась дать комментарий Дождю о переезде в США и опровергла свою связь с «фабрикой троллей».

На странице Бурдоновой во «ВКонтакте» перед отъездом в США опубликована фотография с прощальной вечеринки вместе с Катариной Аистовой, которую она отметила в своем посте.

Второй помощник Аистовой – Максим Елфимов – в переписке с «Дождем» отверг свою связь с «фабрикой троллей». Катарина Аистова отказалась говорить с «Дождем» об «Агентстве интернет-исследований». В 2015 году она согласилась встретиться с журналистом New York Times Адрианом Ченом, который опубликовал расследование о «фабрике троллей».

Один из источников «Дождя» рассказал, что именно Аистова проводила с ним беседу, после которой он был вынужден уволиться из иностранного отдела «фабрики троллей». По его словам, Аистова заметила, что он выполняет «норму» по количеству комментариев «подозрительно быстро», и что он копировал комментарии, написанные другими людьми.

Согласно информации из базы «СПАРК-Интерфакс», Аистова занимается бизнесом. В 2012 году она учредила компанию ООО «Невская игла».

16 февраля по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы предъявили обвинения 13 гражданам России и трем организациям. Среди обвиняемых – Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и бизнесмен Евгений Пригожин. В списке также представлены: Михаил Быстров, Михаил Бурчик (Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов (Джейхун Асланов), Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

«Агентство интернет-исследований» или «фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина».

В октябре 2017 года «Дождю» удалось поговорить с одним из бывших сотрудников «фабрики троллей», который полгода работал в «иностранном отделе» «фабрике троллей». По его словам, он писал комментарии на сайтах американских СМИ – The New York Times, The Washington Post, Huffington post. Он рассказал, что основная цель, которая стояла перед сотрудниками «иностранного отдела» – повлиять на мнения и вывести на дискуссию.

«Дождь»