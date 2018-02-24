В Тунисе задержали корабль с оружием из России

Экипаж судна шедшего под панамским флагом проверяют на причастность к терроризму. Отмечают так же, странности маршрута судна.

Власти Туниса задержали корабль с военной техникой и аммуницией, вышедший из порта Новороссийска. Об этом сообщают «Maritime Bulletin» и агентство «Agenzia Nova».

По данным агентства, судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун. Оператор корабля – турецкая компания.

В тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт. При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи, пишет «Agenzia Nova».

Агентство утверждает, что власти проверяют экипаж судна на причастность к терроризму.

«Maritime Bulletin» называет маршрут Ural странным: оно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, после чего отправилось в Сфакс. «Agenzia Nova» также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.

«Maritime Bulletin»