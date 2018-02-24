Кавминводы собирается стать отдельным от Ставрополья регионом

Регион Кавминвод должен выделиться из состава Ставропольского края и стать самостоятельном субъектом РФ, чтобы обеспечить максимально корректное управление курортными городами, считают представители независимого общественного совета Минвод.

В феврале члены совета разослали бумагу, в которой предъявили ряд требований к кандидатам в президенты России. Общественники бьют тревогу по поводу катастрофического состояния курортных городов КМВ. Чтобы остановить негативные процессы, они предлагают ввести мораторий на строительство и присвоить КМВ статус курорта федерального значения, сообщает ставропольский новостной портал «News Tracker».

До 2014 года на Ставрополье работала администрация Кавминвод, которая контролировала все проекты нового строительства и развития инфраструктуры в городах-курортах, вспоминает гидрогеолог Владимир Супруненко. Сейчас, по его словам, администрация существует только номинально, в ней числится всего один сотрудник. «Это была структура, которая могла контролировать все происходящее на КМВ», – отметил Супруненко.

Совместное управление Минкавказа и правительства Ставропольского края, по мнению собеседника, губительно сказывается на курортах. Вместо развития здравниц территории курортов постепенно застраивают теплицами, коммерческой недвижимостью, отметил Супруненко.

Развитие курортов тормозит также растущая антропогенная нагрузка, считает эксперт. По его данным, население Кавминвод за последние 20 лет удвоилось, воздух загрязняют около 300 тысяч автомобилей.

«Коммунальная инфраструктура абсолютно не выдерживает этой нагрузки. Естественно, идет загрязнение грунтовых вод, рвутся канализационные трубы. Автомобили вообще раньше не имели права въезжать в курортную зону, а сейчас воздух забит выхлопными газами… Курорты мы уже потеряли. Это я совершенно убежденно говорю», – отметил Супруненко.

Негативно, по его словам, сказывается административное деление Кавминвод между 7 муниципалитетами, в которых руководители проблему развития курортов решают на свое усмотрение.

Чтобы не допустить ухудшения ситуации, курортам КМВ нужно прямое наблюдение федерального правительства за текущей ситуацией, считает эксперт.

«Если сделать его не просто особо охраняемым, а еще выделить в административную единицу, по крайней мере, будет возможность точно отслеживать все, что происходит, и будут структуры, ответственные за происходящее. Сейчас ответственных за происходящее нет. Поэтому спасение региона только в его федерализации. Просто создания администрации уже недостаточно», – пояснил Супруненко.

«News Tracker»