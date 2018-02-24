Украина выстояла в борьбе с Россией

Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане. То, что нынешняя Украина не соответствует нашим ожиданиям, не означает, что четыре года назад мы совершили ошибку.

«Майдановские дни» в ноябре и феврале каждого года очень похожи. К очередной годовщине начала и конца Революции достоинства высшее руководство страны произносит глубокомысленные речи о «великом подвиге», «цивилизационном выборе», «ценностях свободы» и т. д., пишет Милан Лелич на страницах «Фокуса».

Личные визиты лидеров на Институтскую не проходят гладко – обычные граждане, пришедшие помянуть Небесную сотню, не упускают случая сказать им несколько обидных слов. Разнообразная оппозиция в эти дни ходит маршами, собирает митинги, выставляет палатки и дерется с полицией в рамках карго-культа Майдана, а власть вещает про «руку Кремля». Не обходится без разбитых стел в каких-то российских офисах. В соцсетях антимайдановский сектор уже пятый год искрометно шутит о «кастрюлеголовых» и «доскакавшихся», а промайдановский – пытается разобраться, чего удалось добиться и не зря ли все это было.

Такая стабильность сама по себе симптоматична. Уже ясно, что у нас за четыре года получилось, а что нет, и как минимум в ближайший год, до выборов, никаких оглушительных побед и поражений ждать не стоит.

Главный и очевидный результат, который признают даже самые ярые оппозиционеры из проукраинского лагеря – Украине удалось устоять в войне. Страшных периодов было несколько. Когда все только начиналось, сразу после аннексии Крыма, и никто не знал, как далеко готов пойти Кремль и до какой степени деградировало наше собственное войско. Потом после Иловайска и во время Дебальцева, когда снова были непонятны реальные планы Москвы и готовность Запада нас защищать. С тех пор, с февраля 2015-го, оккупацию удалось остановить, «Путин нападет» – уже давно воспринимается как элемент троллинга в Фейсбуке, а не реальная угроза. Это, конечно, уж слишком самонадеянно, но угроза падения Украины под напором с востока не так актуальна.

Да, и вопреки многочисленным прогнозам, раскладам и аналитике, нас никто так и не «сдал» и не «обменял»

Ни европейцы, ни американцы, ни собственные киевские власти. Это однозначный плюс. Минус – другой стратегии деоккупации Донбасса, не говоря уже о Крыме, кроме как надеяться на истощение и глобальный кризис в РФ, за четыре года власть так и не предложила. Но субъектность у нас все же появилась.

Еще один плюс, хоть и не такой бесспорный, – это постепенное движение Украины в сторону от РФ, это декоммунизация, она же десоветизация, а в наших условиях еще и дерусификация. Бессменный аргумент «лучше бы дороги ремонтировали/поднимали пенсии/делом занимались», конечно, не перебить, сколько ни пытайся, но лично для меня это одно из главных послемайданных достижений.

Например, декоммунизация. Двадцать с лишним лет было «не вовремя», а теперь взяли и сделали, и – о чудо! – никаких восстаний фанатов улиц Пионерской или 22-го партсъезда не случилось. Очень быстро привыкли, многим даже нравится, никто не мутит воду, зато теперь нет абсурдной ситуации, когда миллионы украинцев ходят по улицам, названным в честь тех, кто организовывал репрессии их предков. И, главное, это достижение бесповоротное – что бы ни случалось в стране, вряд ли кто-то когда-то додумается назвать улицу, скажем, в честь «семьи Ульяновых»

Да, конечно, как и все в Украине, декоммунизация/дерусификация проведена непоследовательно и иногда даже странновато. Поэтому российские соцсети запрещены, а банки – нет, напрямую летать в РФ нельзя, а ездить на поезде можно, РФ в законодательстве прописана агрессором и в то же время – наш ключевой торговый партнер, артистов, выступающих в РФ, жестко критикуют, к людям других профессий ни у кого претензий нет, список можно продолжать.

С декоммунизацией как таковой тоже проблемы, Совок невероятно плотно засел в головах. Принудительное празднование «дня защитника Украины» или даже «дня УПА» по всем лекалам советского «дня всех мужчин», согнанные под это бюджетники, школьники в обязательном «вышиваночном» дресс-коде – это какая-то чудовищная фантасмагория. Хорошо, что это явления не такие уж и массовые.

Конечно, можно находить и другие плюсы: реформа образования, прозрачность госзакупок, открытие многочисленных реестров, безвизовый режим и т. д. Что-то сделано силами государства, что-то силами различных волонтеров и активистов.

С минусами так вообще очень легко – начиная с того, что через четыре года после конца Майдана реальный тюремный срок получил один человек, до многочисленных проваленных реформ, вернувшихся из прошлого титушек, судей-беспредельщиков, наглых коррупционных схем и т. д.

Да, в целом ощущения «жизни по-новому» как-то нет. Но скрупулезный подсчет послемайдановских побед и поражений не единственный метод узнать, правильно ли было сделано четыре года назад.

Мы ведь не можем знать, какой была бы Украина сейчас, если бы Майдан проиграл и разошелся, скажем, еще в ноябре-2013, до первых драк и жертв. Но те, кто вышли на улицы зимой 2013–2014, точно знали, или как минимум чувствовали, что с тогдашней властью у страны в целом и у них самих перспективы нет, что Янукович уверенно ведет страну к пропасти, экономической, правовой, культурной, геополитической. Потому и «требование №1» – это именно его отставка.

Что должно случиться после отставки – это майдановцы видели по-разному. Кто-то вполне резонно рассчитывал вскоре зажить в обновленной, свободной и процветающей стране. Кто-то был настроен более скептично (или реалистично). Революция эта была не про гарантию построения новой страны, а лишь про шанс такую страну хоть когда-нибудь построить. При Януковиче такого шанса не просматривалось. И кажется, что этот шанс до сих пор не потерян, тонкая красная линия не перейдена. Потеряно время, энтузиазм, не говоря уже о человеческих жизнях. Как нынешняя власть, так и ее потенциальные сменщики, мягко говоря, не вызывают ни у кого восторга.

И, тем не менее, на главный вопрос этих дней ответ все же будет «не зря».

Милан Лелич, «Фокус»