Vodafone восстановил связь в оккупированном Луганске

По заявлению компании связь в городе полностью восстановлена. На очереди восстановление связи в Донецке, но это случится не раньше марта.

В Луганске восстановилась связь мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщила в субботу в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.

«Только что сообщили, что Луганск вновь в эфире», – написала она.

Рубан также сообщила, что 28 февраля представители оператора Vodafone примут участие в заседании трехсторонней контактной группы в Минске для обсуждения ситуации со связью в Донецке.

Как сообщалось, 22 февраля произошел обрыв линии, благодаря которой работала связь оператора Vodafone на оккупированной боевиками части Луганщины.

11 января Vodafone полностью прекратил работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецкой области.

Через неделю оператор заявил, что восстановил связь на оккупированной территории Луганской области.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой «ДНР» по компании «Vodafone-Украина».

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

«Гуляй Поле»