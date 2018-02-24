В Россию вернулся первый бизнесмен из списка Титова

Он обещал вернуть государству 10 млн рублей в растрате которых его обвиняли в России. В настоящее время средства находятся под судебным арестом.

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся из Лондона в Россию. Он одним из первых вступил в «лондонский список» уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова, выступившего за возвращение на родину преследуемых в России предпринимателей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам омбудсмен, передает «Новая Газета».

По его словам, 23 февраля при въезде в Россию Каковкина арестовали и отвезли в полицию, однако после обращения Титова бизнесмена отпустили домой к семье.

«Он поверил в то, что сможет защитить свою честь и достоинство в суде, не отбывая при этом наказание в СИЗО. «Список Титова» работает, и это дает надежду всем, кто нам поверил, на объективность правоохранительной системы в части расследований и судебной – в части избрания адекватной меры пресечения», – рассказал омбудсмен.

Как сообщает Титов, Каковкин обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать.

Не могу не поделиться еще одной нашей победой: вчера ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей о… Опубліковано Boris Titov 23 лютого 2018 р.

Однако на деньги бизнесмена, утверждает Титов, в день подачи заявления истцом следственными органами был наложен арест, и у Каковкина не было возможности их вернуть. «Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию», – отметил Титов.

Напомним, омбудсмен назвал имена предпринимателей, в отношении которых в России ведется судебное разбирательство и которые желают вернуться в Россию, 7 февраля.

По словам Титова, работу с преследуемыми в России бизнесменами, находящимися за рубежом, он начал еще в 2017 году, после того как получил первое обращение. Этот список из 16 фамилий он передал в Кремль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «здесь какого-то общего подхода вряд ли стоит ожидать» и что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

«Каждый случай уникален, каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле, почему человек по тем или иным причинам не живет в России и как быть с этим дальше», – заявил Дмитрий Песков.

«Каждый случай нужно рассматривать в отдельности», – сказал он в ответ на вопрос, можно ли говорить, что у кого-то из бизнесменов есть шанс на возвращение.

В тот же день Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал адвоката бизнесмена Евгения Рыжова, который тоже находится в «лондонском списке». Рыжов воспринял этот арест как знак того, «чтобы он даже не думал приезжать» в Россию.

Согласно постановлению суда, решение было вынесено 7 февраля. Из документа следует, что Рыжову вменяют шесть эпизодов мошенничества, за что ему может грозить срок лишения свободы до трех лет.

В разговоре с РБК Рыжов заявил, что воспринял арест как знак того, «чтобы он даже не думал приезжать». Бизнесмен также рассказал, что после публикация списка его адвокату позвонили следователь, чтобы вызвать на арест Рыжкова.

Во время заседания суда, следователь заявил, что было нарушено условие подписки о невыезде и о надлежащем поведении. Однако, Рыжков уже более полутора лет живет за границей, тогда как подписка о невыезде была выписана в марте 2017 года.

«Новая Газета»