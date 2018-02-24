Путин окончательно проиграл Украине

Закон о реинтеграции Донбасса поставил шах российским геополитическим «шахматам». В России в растерянности и не понимают, что им следует предпринять далее.

В Украине вступил в силу громкий закон о деоккупации Донбасса («Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»), который вызвал резкую критику со стороны России. По какой причине Кремль никак не ответит на начало действия закона и почему уже можно говорить, что президент РФ Владимир Путин потерпел поражение в Украине, «Апострофу» рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Сейчас в России, насколько я понимаю, тема Украины «остужается». Понятно, что Путин там потерпел поражение, по большому счету. Украина как никогда далека от России. Поэтому тема Украины – не выигрышная для Путина. Хотя и выборы назначили на 18 марта, дату, которая связана с Крымом (выборы президента РФ назначены на годовщину аннексии полуострова, – «Апостроф»), но похоже, что эта тема выдохлась – ее стараются зажевать, убрать, сделать вид, что ее не существует. Потому что нет ощущения, что Владимир Владимирович Путин в Украине какие-то великие подвиги совершил. Наступает разочарование. Поэтому то, что происходит в Украине, здесь как-то вяло освещается или не освещается вовсе.

Мне кажется, международные отношения [вокруг Украины] вступили в фазу какого-то промежуточного, подмороженного состояния, когда никаких резких шагов не происходит. А те шаги, которые случаются, – не в пользу Путину. Поэтому Россия дистанцируется от этой проблематики вообще. А в целом, наверное, важно, что в законе там прописано, что состоялся факт агрессии. И на международном уровне это давно поняли и приняли как некую самоочевидность. А в России стараются об этом не говорить, как будто этого и нет.

Ни Украина, ни Россия не имеют серьезных возможностей обострять отношения и, по-видимому, не имеют желания.

Я, естественно, не могу сказать, что в Кремле думают об этом законе. Но пафосное победоносное отношение исчезло. Мне кажется, что там ощущают давление со стороны разочарованной патриотической общественности (а таких в РФ, наверное, как минимум 25% населения), которая ждала возрождения Советского Союза и «присоединения» Донбасса. Эти люди очень разочарованы, и для Кремля это тоже большое разочарование.

Кроме того, Кремль не понимает, как быть с Западом. Потому что он привык воспринимать Запад как слабое, трусливое буржуазное сообщество, которое за российский газ и российскую нефть готово все «проглотить». А тут вдруг оказывается, что Запад не такой уж слабый и трусливый. В частности, разгром ЧВК «Вагнера» был очень серьезным ударом по престижу Путина. То же самое – с Украиной. Они понимают, что надо какой-то «подвиг» совершить, как-то народ удивить.

Но ведь победу добыть негде. И поэтому, насколько я могу судить, и президентская кампания идет подчеркнуто никакая. Вот Путин популярен, и хорошо – не будем к этому добавлять новых красок.

Дмитрий Орешкин, «Апостроф»