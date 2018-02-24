В Госдуме РФ ноту протеста Украины против выборов в Крыму назвали «анекдотом»

В России твердо намерены провести выборы в Крыму 18 марта 2018 года, день годовщины российской аннексии полуострова.

Ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением на территории Крыма выборов президента России, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал «анекдотом». Об этом сообщает РИА «Новости»

«Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить. Такого рода ноты – это анекдоты. Только на уровне министров иностранных дел», – высказал свою точку зрения РИА «Новости» Калашников.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Закон был опубликован в «Голосе Украины» 23 февраля, соответственно 24 числа документ вступил в силу.

В ходе обсуждения закона отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание «государство-оккупант» (в ст.7).

Действия России на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы «вооруженной агрессией РФ»

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

Отмечается, что временная оккупация Россией территорий Украины независимо от его продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что МИД России обвиняет Украину в планах эскалации конфликта на Донбассе.

Тем временем, в России проигнорировали ноту протеста против проведения президентских выборов в Крыму.

Кроме того сообщалось, что по мнению посла Украины в США Белый дом и Конгресс намерены усилить санкционное давление на Россию.

РИА «Новости»