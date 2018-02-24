Наблюдателям ОБСЕ не позволили осмотреть грузы российского «гумконвоя»

Представители оккупационных властей не допустили наблюдателей СММ ОБСЕ до грузовиков с «гуманитарным грузом», завив, что вопрос о допуске на «объект» не был «заранее согласован».

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявила, что контролируемые РФ боевики не позволили наблюдателям в Луганске проследить за колонной так называемого «гумконвоя». Об этом говорится в отчете организации за период с 21 февраля по 22 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Сообщается, что миссия зафиксировала проезд автоколонны грузовиков с России, через неконтролируемый Украиной участок государственной границы.

«Возле населенного пункта Новосветловка члены патруля миссии видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками и надписью «Гуманитарная помощь от Российской Федерации» на русском языке», – сообщили наблюдатели.

«Их сопровождали 2 автомобиля с табличками боевиков «ЛНР» и надписью «Милиция», 4 автомобиля с надписью «Министерство чрезвычайных ситуаций России», машина скорой помощи с российскими номерными знаками и 2 других транспортных средства с табличками «ЛНР», – подчеркнули в ОБСЕ .

«По наблюдениям, автоколонна заехала на территорию объекта на ул. Руднева, 2а, в Луганске. Двое вооруженных мужчин помешали патрулю миссии проехать на территорию объекта, объяснив это тем, что наблюдателям не разрешено находиться на этом объекте, поскольку СММ «заблаговременно не согласовала» этот вопрос», – говорится в отчете.

«Гуляй Поле» напоминает, что по сообщению «ТАСС» Россия направила в ОРДЛО 74-ю колонну грузовиков, с якобы гуманитарной помощью. Отмечалось так же, что ранее наблюдателям СММ ОБСЕ в «ЛНР» не позволили посетить территорию, где были размещены грузовики с предыдущим 73-м российским «гумконвоем».

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что МИД России обвиняет Украину в планах эскалации конфликта на Донбассе.

Тем временем, в России проигнорировали ноту протеста против проведения президентских выборов в Крыму.

Кроме того сообщалось, что по мнению посла Украины в США Белый дом и Конгресс намерены усилить санкционное давление на Россию.

«Гуляй Поле»