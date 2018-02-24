Посол Украины в США говорит об усиление санкций против России

Чалый подчеркивает, что на сегодняшний момент сформировалась общая позиция Белого дома и Конгресса относительно усиления санкционного давления на Россию.

В ближайшее время можно ожидать новых доказательств тому, что политика США в отношении санкций против России только усилилась. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии «Укринформу».

«Мы имеем четкую и абсолютно общую позицию и Белого дома, и министерств и ведомств, и Конгресса о продолжении политики санкций против России, которая была начата при предыдущей администрации. Линия президента Трампа и Белого дома не стала более мягкой, если в России этого ожидали», – отметил Чалый.

По его словам, «несмотря на бравурные заявления в России, санкции дают свой результат»: в США продолжают действовать несколько законов с санкциями против России, списки которых постоянно расширяются, а попытки нарушений и обхода этих санкций тщательно отслеживаются, отметил он.

«Я думаю, мы уже скоро станем свидетелями, в следующем месяце, когда Россия очевидно снова попытается серьезно нарушить этот режим путем проведения нелегитимных выборов на территории временно оккупированного Крыма. Без сомнений, после этого состоится новая волна (санкций – ред.)», – отметил Чалый.

Также он отметил, что официальный Вашингтон и сам президент Дональд Трамп неоднократно заявляли о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а для принуждения России выполнять «абсолютно понятные вещи в соответствии с международным правом» работает целый ряд механизмов во взаимодействии Украины с США и другими странами Запада.

«Это – повышение боеспособности ВС Украины для того, чтобы остановить попытки дальнейшего продвижения (России – ред.) на нашу территорию. … Это мощный сигнал, в первую очередь, России, агрессору, что США стоят вместе с Украиной», – отметил Чалый.

Еще один блок вопросов – помощь Украине в реформах, в частности в создании антикоррупционной системы, противодействии коррупции в целом.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в России проигнорировали ноту протеста против проведения президентских выборов в Крыму 18 марта 2018 года.

Также сообщалось, что МИД России обвиняет Украину в планах эскалации конфликта на Донбассе.

«Укринформ»