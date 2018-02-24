В России проигнорировали ноту протеста против проведения выборов в Крыму

Несмотря на протест украинских властей против проведения президентских выборов в Крыму 18 марта 2018 года, россия намерена провести голосование в Крыму и Севастополе.

В Центральная избирательная комиссия Россия заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в аннексированном Крыму пройдут в штатном режиме. Об этом заявил замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев, передает РИА «Новости».

«Мы это уже проходили на выборах в Госдуму. Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и сейчас в Крыму и Севастополе все пройдет в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого считают нужным», – заявил Булаев, говоря о выбора 2016 года, проведенные в Крыму несмотря на протесты Украины и мирового сообщества.

Он добавил, что для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, «это вопрос решенный».

«Этот вопрос решен на референдуме в 2014 году», – заявил Булаев, имея в виду незаконный референдум, проведенный оккупантами, по итогам которого Крым ввели в состав Российской Федерации.

«Право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться не надо», – добавил он.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма. Также Климкин сообщил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Будем работать над тем, чтобы все вовлеченные в выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции», – написал глава МИД.

Будемо працювати над тим, щоб всі залучені до виборів президента РФ на території окупованого Криму потрапили під відповідні санкції — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 23, 2018

Кроме того, Климкин отметил, что министерство направило ноту МИД РФ.

«1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий», – пояснил позицию министр.

Надіслали ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на тер-ії окупов.Криму. 2. Застерегли від спроб організ. вибори на тер-ії окупов. Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на тер-ії України без повного викон перших 2 умов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 23, 2018

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину аннексии Крыма Россией.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает крымчан бойкотировать «выборы президента РФ», которые будут проводиться на оккупированном полуострове.

16 марта 2014 года Россия провела в украинской Автономной республике Крым незаконный «референдум», который проигнорировали большинство крымских татар и патриотов Украины. Уже через два дня, 18 марта, на его основании ставленники Кремля подписали в Москве «договор» о включении Крыма в целом и Севастополя в частности в состав Российской Федерации в качестве двух ее новых «субъектов».

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что МИД России обвиняет Украину в планах эскалации конфликта на Донбассе.

Кроме того сообщалось, что по мнению посла Украины в США Белый дом и Конгресснамерены усилить санкционное давление на Россию.

РИА «Новости»