Аксиомы российских выборов. Стратегические задачи по явке избирателей

Низкая явка как терновый куст президентских выборов в России. Привести «своих», оттолкнуть «чужих».

Аксиома политтехнологии – о том, что для победы надо привести на выборы «своих» избирателей, – в нынешней России дополнилась другой: надо еще оттолкнуть от выборов «чужих». Неудивительно, что обе эти задачи активно решает власть (что показывает неуверенность в результате и ложность рассказов о «86% поддержки»), пишет в своей статье на страницах «Новой Газеты» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Удивительно, что одну из этих задач ей столь же активно помогают решать оппозиционеры, призывающие к «забастовке избирателей».

Буквально «взорвавший» Сеть ролик, агитирующий придти на выборы, – чтобы потом не получить в зрелом возрасте повестку в военкомат, не увидеть детей в пионерской форме и не обнаружить утром у жены в постели «гея на передержке», – был массово в Сети же и осмеян многими критически настроенными к власти людьми.

«Люди поняли, за кого их принимают, оскорбились и приняли окончательное решение на выборы не ходить», – считает мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Я вот искренне начинаю склоняться к бойкоту выборов. Они настолько агрессивно навязывают людям эти выборы и вставляют их в любую дырку, что даже меня уже тошнит», – пишет в Сети один из питерских протестных активистов, координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

Не стоит считать обитателей Кремля идиотами – в политике, как и в спорте, нельзя недооценивать соперника.

Потому что, как представляется, именно на такой эффект неизвестные (но явно связанные с властью) авторы ролика и рассчитывали.

Об усилиях властей увеличить явку на президентских выборах пишут много и охотно. Инструктирование бюджетников и жилищников, передача указаний через руководство предприятий и командование воинских частей, обходы квартир и обзвоны пенсионеров социальными работниками, – давно известные приемы.

Однако это не работа на увеличение явки «вообще», это – работа на привлечение «своих». Агитация, направленная на те группы избирателей, которые прямо зависят от власти, и чье голосование во многом предопределено этой зависимостью. Иначе говоря, мобилизация лояльного электората. Стремление привести на выборы тех, кто поддержит Владимира Путина, и таким путем повысить его результат на этих выборах. В том числе, кстати, на это «работает» и упомянутый ролик – рассчитанный на людей не очень образованных и заранее обработанных кремлевской пропагандой.

Но есть и вторая задача, которую надо решить, чтобы повысить результат Путина. И одновременно – показать его подавляющее превосходство над конкурентами.

Суть дела проста. Результат (процент голосов «за») каждого кандидата на выборах тем больше, чем больше его сторонников придет голосовать, но кроме того – чем меньше придет голосовать его противников. Значит, надо сделать так, чтобы на выборы не пришли те, кто критически настроен к власти и ее политике. Иначе говоря, стоит задача демобилизации протестного электората.

Именно она и решается, в том числе, применением таких «методов агитации за явку», которые, как упомянутый ролик, должны вызвать отвращение к выборам именно у образованных и «продвинутых» людей – то есть у протестного, неуправляемого электората. В этом смысле, чем топорнее и грубее – тем лучше подействует в нужную сторону на критически мыслящих граждан. И они, возмутившись тем, что их держат за болванов, решат на выборы не ходить.

С другой стороны, известно, что сторонниками Алексея Навального активно распространяется миф о том, что Кремлю, якобы, страшно нужна явка, чтобы выборы были легитимными. Что только это Кремль и интересует.

Никаких доказательств этого не представлено, но они и не нужны: все развивается по принципу Братца Кролика «только не бросай меня в терновый куст». В логике «навальнистов» – «мы будем делать противоположное тому, что они хотят».

И развернута беспощадная борьба с этим мифом – все силы брошены на уговоры оппозиционно настроенных граждан не ходить на выборы. А заодно – на убеждение их в «предрешенности» исхода выборов и «бессмысленности» попыток на него повлиять.

При этом остается неясным: если они так уверены, что все равно все подделают и припишут – почему они считают, что проценты припишут, а явку ни за что приписать не смогут?

Кстати, еще одно наглядное доказательство того факта, что Кремлю нужна не явка «вообще», а только явка «своих» – судебный запрет (по требованию прокуратуры) муниципальных референдумов в Москве, запланированных на 18 марта, и направленных, в том числе, на ограничение высоты застройки. Проведение этих референдумов, конечно же, увеличило бы явку именно протестного электората – что властям крайне невыгодно.

Призывы к бойкоту выборов – под предлогом якобы страшной важности явки для Кремля – это стрельба по ложной цели. Независимо от красивого названия «забастовка избирателей», позволяющему гражданам, сидящим дома на диване, считать себя не лентяями, а героическими «забастовщиками» и борцами с режимом.

Между прочим, если бы оппозиционные избиратели не «бастовали» на многих выборах последних лет – у нас был бы другой парламент и, возможно, другой президент. И уж точно после выборов 2016 года в Госдуму в ней были бы оппозиционные депутаты. А не «четыре оттенка серого», в едином порыве голосующие за любые законы.

Борис Вишневский, «Новая Газета»