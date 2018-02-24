Беззащитный вождь. Как Кадыров проклинает Сталина

Почему россияне позволили Кадырову не любить Сталина. В отношении россиян к этим двум персонам нет ничего личного.

Рамзан Кадыров, справляющий 23 февраля вместо благонадежного Дня защитника Отечества крайне подозрительную дату депортации чеченского народа, позволил себе покуситься на самое сокровенное. Как сообщает в своей статье на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко, в своем Telegram-канале Кадыров написал: «В истории чеченского народа, насчитывающей тысячелетия, было очень много трагических событий… Однако ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков)».

Заявление Кадырова невозможно назвать ничем, кроме как махровой русофобией. В то время как русский народ в едином порыве прославляет покойного генералиссимуса, ставит ему памятники и говорит о благотворности репрессий для его, народа, правильного воспитания, глава субъекта федерации, доверенное лицо Путина, Герой России в конце концов, убивший первого русского в 15 лет, на почве личных неприязненных отношений позволяет себе публично не любить Отца народов. Вождя и Учителя, принявшего Россию нищей, с неэффективной сохой, и оставившего ее еще более нищей, но с эффективной атомной бомбой. Очевидно, что патриотическая общественность должна, как минимум, указать Кадырову на его заблуждения, и потребовать публичных извинений.

Это тем более уместно, что патриотическая общественность России переживает сегодня высокий духоподъем. Вот свежий пример: актер Алексей Серебряков в интервью на YouTube-канале «вДудь» заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. За что и был немедленно растоптан копытами набежавших со всех сторон деятелей культуры и искусства. Привести отпечатки этих копыт все не представляется возможным – их слишком много. Но некоторые примеры, я, пожалуй, приведу.

Серебрякову, разумеется, припомнили, что он уже шесть лет живет в Канаде, но работает в России, поскольку как актер и даром в Канаде никому не нужен. Певица Катя Лель заявила, что хороший артист не значит умный человек. И вообще не любить свою родину, где он снимается «не очень логично и подловато». Эдита Пьеха призналась, что не знает такого актера, но если он существует и сказал такое, то «его надо лечить. Вот и все. Передайте ему, чтобы обратился к врачу». Владимир Бортко, снявший Серебрякова в двух своих фильмах, заявил, что после таких заявлений количество предложений актеру может уменьшиться. Михаил Пореченков заявил, что русские никогда не отличались хамством, хотя и могут быть грубоватыми, если это заслуженно. Режиссер Карен Шахназаров оценил слова Серебрякова как «некрасивые и бесчестные».

Этот список можно продолжать еще довольно долго, но общая картина, полагаю, ясна. Зарвавшийся лицедей получил по щам, пока словесно, хотя, возможно, что одними словами дело не ограничится. Достанут и в Канаде, если что. Русским патриотам не впервой.

И не только за Россию, но и за Сталина русские люди не раз смело вступались в последние месяцы и дни. Так, правнук Вождя, грузинский художник Яков Джугашвили, с присущей русскому человеку грубоватой, но бесстрашной прямотой назвал создателей британской кинокомедии «Смерть Сталина» «нелюдями». Словом, есть в России кому постоять за Святую Русь и ее героев. Есть кому заткнуть рот Рамзану Кадырову. Но…

Но заявление Кадырова было встречено гробовым молчанием. Никто патриотически не пискнул и не хрюкнул. Почему – непонятно. Может быть Серебряков ошибся? Может быть, национальная идея России заключена не только в силе, наглости и хамстве, но и в банальной трусости? И защитить светлую память товарища Сталина могут разве что зомби, поднятые патриотами-некромантами, вещающими с телеэкрана и сведенные в Бессмертный полк? И на них, родимых, которым уже нечего терять, последняя надежда?…

Впрочем, возможно причина еще и в том, что на травлю Серебрякова была отдана негласная команда. А на травлю Кадырова – пока нет. Обитатели же России не являются автономными людьми, в том смысле в каком, к примеру, автономны роботы Бостон Дайнемикс, открывающие двери и вызывающие лифт на множестве видео. Эти роботы, созданные, как известно, для того, чтобы мочиться в российских лифтах, компрометируя гнусной вонью процесс Возрождения и Коленовставания, уже обладают некоторой свободой воли.

Россияне же следуют четко определенному набору подпрограмм. У них нет возможности самостоятельно решать, что делать. К примеру, они могут самостоятельно разобраться где дверная ручка, но без внешней команды никогда не решатся открыть дверь. И уж тем более у них не может быть никаких личных отношений, ни приязненных, ни неприязненных, ни к Кадырову, ни к Серебрякову, ни даже к Сталину. Поскольку выбор россиян между Сталиным и Кадровым зависит только от команды, отданной с пульта управления в Кремле.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»