У россиян нет денег на оплату «коммуналки»

Об этом свидетельствует статистика судебных дел взыскания недоимок по задолженности за услуги ЖКХ.

На фоне падающих четыре года подряд реальных доходов населения в России резко подскочила задолженность по услугам ЖКХ и началось массовое взыскание недоимок через суд. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Верховного суда, за год в стране было рассмотрено 5,4 миллиона таких дел. По сравнению с 2014-м годом их количество взлетело в 2,5 раза.

Сумма взыскания увеличилась вдвое – с 60 млрд до 120 млрд рублей (с учетом долгов юридических лиц, которые нерегулярно оплачивали отопление).

Долги населения между тем растут еще быстрее. Если в 2014 году они составляли составляли 111 млрд рублей, в 2015 году – 135,8 млрд рублей, то в октябре 2016 года подскочили, по словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, до 270 млрд рублей. В июле 2017 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень называл цифру в 645 млрд рублей.

По данным Росстата, в целом по стране население тратит 11,3% своих доходов на услуги ЖКХ (против 10,3% в 2014 году).

Но это усредненные цифры, которые скрывают удручающее положение в беднейших регионах, указывает главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич.

Так, например, в Курской области расходы на ЖКУ составили 25,8% платных услуг, а в соседней Орловской – 41,1%; в Хабаровском крае тратят на ЖУ 26,7% общей стоимости услуг, а в сопоставимой по природным условиям Амурской области – 45,8%.

Субъекты массово сокращают субсидирование жилищно-коммунального комплекса из бюджета, а выпадающие доходы вынуждены компенсировать из кошельков людей, объясняет Зубаревич.

Что касается семей с наиболее низкими доходами, то в 2016 году расходы на ЖКУ каждой десятой из них составили 15,2% всех расходов, 10% менее бедных – 14,8%. Таким образом, люди, вынужденные экономить на всем, часто не платят за ЖКХ, просто чтобы выжить, отмечает Зубаревич.

Коммунальщики в свою очередь все чаще продают долги коллекторам: за 2017 год, по данным «Секвойя кредит консолидейшн», сумма таких сделок достигла 20 млрд рублей.

УК, как правило, передают профвзыскателям просрочку сроком два-три года, говорит член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Сергей Шпетер. По его словам, эффективность взыскания таких долгов на досудебной стадии находится в диапазоне 5-10%, на судебной – 15-20%.

По данным Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ в разных регионах составляет 8,9-62,6 тыс рублей. Коллекторы берут за работу 15-20% от суммы долга.

«Ведомости»