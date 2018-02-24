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Новости

У россиян нет денег на оплату «коммуналки»

«Ведомости»
24 февраля 2018

Об этом свидетельствует статистика судебных дел взыскания недоимок по задолженности за услуги ЖКХ.

На фоне падающих четыре года подряд реальных доходов населения в России резко подскочила задолженность по услугам ЖКХ и началось массовое взыскание недоимок через суд. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Верховного суда, за год в стране было рассмотрено 5,4 миллиона таких дел. По сравнению с 2014-м годом их количество взлетело в 2,5 раза.

Сумма взыскания увеличилась вдвое – с 60 млрд до 120 млрд рублей (с учетом долгов юридических лиц, которые нерегулярно оплачивали отопление).

Долги населения между тем растут еще быстрее. Если в 2014 году они составляли составляли 111 млрд рублей, в 2015 году – 135,8 млрд рублей, то в октябре 2016 года подскочили, по словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, до 270 млрд рублей. В июле 2017 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень называл цифру в 645 млрд рублей.

По данным Росстата, в целом по стране население тратит 11,3% своих доходов на услуги ЖКХ (против 10,3% в 2014 году).

Но это усредненные цифры, которые скрывают удручающее положение в беднейших регионах, указывает главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич.

Так, например, в Курской области расходы на ЖКУ составили 25,8% платных услуг, а в соседней Орловской – 41,1%; в Хабаровском крае тратят на ЖУ 26,7% общей стоимости услуг, а в сопоставимой по природным условиям Амурской области – 45,8%.

Субъекты массово сокращают субсидирование жилищно-коммунального комплекса из бюджета, а выпадающие доходы вынуждены компенсировать из кошельков людей, объясняет Зубаревич.

Что касается семей с наиболее низкими доходами, то в 2016 году расходы на ЖКУ каждой десятой из них составили 15,2% всех расходов, 10% менее бедных – 14,8%. Таким образом, люди, вынужденные экономить на всем, часто не платят за ЖКХ, просто чтобы выжить, отмечает Зубаревич.

Коммунальщики в свою очередь все чаще продают долги коллекторам: за 2017 год, по данным «Секвойя кредит консолидейшн», сумма таких сделок достигла 20 млрд рублей.

УК, как правило, передают профвзыскателям просрочку сроком два-три года, говорит член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Сергей Шпетер. По его словам, эффективность взыскания таких долгов на досудебной стадии находится в диапазоне 5-10%, на судебной – 15-20%.

По данным Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ в разных регионах составляет 8,9-62,6 тыс рублей. Коллекторы берут за работу 15-20% от суммы долга.

«Ведомости»

Tags: задолженность, иски, обнищание населения, Россия, суды

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