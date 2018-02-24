МИД России обвиняет Украину в планах эскалации конфликта на Донбассе

Российские власти выбирают тактику затягивания планов по разрешению ситуации на Донбассе. Обвиняя Украину в эскалации конфликта Россия препятствует принятию решения о миротворческой миссии ООН в ОРДЛО.

В МИД России заявляют, что Киев «окончательно подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта» на Донбассе, введя в действие закон о реинтеграции Донбасса. Об этом речь идет в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства 24 февраля, к дате вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.

«Подписав закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет», – заявили в МИД России

Далее в документе особо подчеркивается российское видение мотивации украинских властей при принятии закона о реинтеграции Донбасса. Российское руководство, таким образом, выбрало тактику затягивание процесса урегулирования конфликта.

«Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», – подчеркивает в МИД России.

В заявлении также отмечается, что практическое применение закона «грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины».

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Закон был опубликован в «Голосе Украины» 23 февраля, соответственно 24 числа документ вступил в силу.

В ходе обсуждения закона отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание «государство-оккупант» (в ст.7).

Действия России на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы «вооруженной агрессией РФ»

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

Отмечается, что временная оккупация Россией территорий Украины независимо от его продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

«Гуляй Поле» сообщало, что по мнению посла Украины в США Белый дом и Конгресс намерены усилить санкционное давление на Россию.

Тем временем в России проигнорировали ноту протеста против проведения президентских выборов в Крыму. Более того в Госдуме ноту Украины против выборов в Крыму протеста назвали «анекдотом».

«Гуляй Поле»