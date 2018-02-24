Американские эксперты считают миротворческую миссию – заморозкой конфликта на Донбассе

Напоминают о примере Кипра, где миротворцы разделили остров на Кипр и Северный Кипр находящийся под турецкой оккупацией.

Американские экс-дипломаты предостерегают, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их. Об этом пишет издание «Wall Street Journal».

Газета напоминает, что на прошлой неделе на Мюнхенской сфере безопасности конференции чиновники США и НАТО обсуждали вопрос размещения миротворческой миссии с украинскими и российскими дипломатами.

Некоторые американские представители в частных разговорах озвучивали предостережение, что Вашингтон может идти в ловушку Путина.

«Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине успокоилась. Миротворческие силы могут нечаянно закрепить российский контроль над территориями на Донбассе, а не решить конфликт», – считают нынешние и бывшие чиновники США.

В то же время и сторонники, и скептики считают, что США следует быть осторожными в обсуждении такого сценария.

«Россия может попытаться задержать или сорвать процесс перехода под контроль миротворческих сил части российско-украинской границы. Риски можно смягчить, если предложение будет включать определенное смягчение санкций до полного восстановления мира в Украине», – допускают бывшие американские чиновники.

На Мюнхенской конференции бывшие американские дипломаты от демократических и республиканских администраций ставили под сомнение нынешние обсуждения этого вопроса.

Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил о примере Кипра, где миротворцы были размещены в 1864 году.

«Эти силы до сих пор там, а заключение мирного соглашения, которое бы объединило оккупированній Турцией север острова с остальной страной, остается туманным. Объясните, чем в этом конкретном случае факторы отличаются, чтобы это не привело к сценарию вроде перманентного разделения, как на Кипре?», – сказал Макфол присутствующему в Мюнхене Волкеру.

Посол США в ООН во времена администрации Джорджа Буша-младшего Джон Болтон заявил, что миротворческие миссии международной организации обычно замораживают разделение, а не решают его.

«Очень редко развертывание миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда», – подчеркнул он.

Волкер, который ведет с Москвой переговоры об отправке миссии, пояснил, что такой план сработает только в том случае, если россияне и украинцы хотят мира.

Кроме того, это, по его мнению, лучший шанс имплементировать Минские соглашения.

«Лучшая вещь, которую мы можем сделать, чтобы защитить людей, создать мир, – это получить мандат ООН на миротворческие силы, которые эффективно остановят конфликт», – подчеркнул Волкер.

Украинские чиновники в Мюнхене сказали изданию, что не сомневаются в американском плане, но не верят, что Россия с ним согласится.

Действующие американские дипломаты убеждены, что окно возможностей откроется в период между завершением российских президентских выборов и началом чемпионата мира по футболу, который должен в этом году пройти в России.

«План по миротворцами сработает только в том случае, если Владимир Путин захочет избавиться от западных санкций», – считает бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Россия пытается перехватить инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предлогает свой вариант, который сводится к размещению миротворцев только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

29 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что предложение России о размещении миссии только вдоль границы неприемлемым. В тоже время Сурков уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

«Wall Street Journal»